¿Eduardo Coudet llega a River Plate? Qué dijo su representante sobre esta posibilidad

Tras la salida de Gallardo de River, el nombre de Eduardo Coudet ganó fuerza. Su representante habló y reveló qué chances existen de que se concrete su llegada.

Tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, comenzaron a circular múltiples candidatos para el banco millonario. El nombre de Eduardo Coudet ganó protagonismo y su representante habló sobre las chances reales de asumir y la posibilidad de dirigir en Argentina.

Se habla del “Chacho” Coudet en River y su representante rompió el silencio

El nombre de Eduardo Coudet empezó a tomar fuerza en los pasillos del Monumental luego de que su representante, Christian Bragarnik, revelara que la dirigencia de River Plate se comunicó para manifestar su interés por el entrenador. Según explicó, desde el club le hicieron saber que el “Chacho” integra la lista de nombres que se analizan para ocupar el cargo vacante.

El primer contacto formal entre ambas partes se produjo en las últimas horas. La llamada llegó luego de la salida de Marcelo Gallardo, quien se despidió del banco millonario tras el triunfo por 3-1 frente a Banfield. Apenas consumada esa etapa, la conducción de River comenzó a acelerar las gestiones para definir a su sucesor.

Eduardo Coudet
Pese a que Coudet tiene contrato vigente con el Deportivo Alavés, club que compite en LaLiga española, su nombre se instaló rápidamente como una de las alternativas más firmes. Bragarnik admitió que tanto él como el entrenador se mantienen expectantes ante la posibilidad, y reconoció con ironía que el llamado era algo que aguardaba desde hacía tiempo.

El representante también se encargó de aclarar una declaración previa del técnico, quien había asegurado no haber sido contactado por River. Según explicó, aquella afirmación fue correcta en su momento, ya que la comunicación oficial se dio recién después de la despedida de Gallardo. En ese marco, calificó el diálogo como prudente y confirmó que participaron el presidente Stefano Di Carlo, junto a referentes históricos como Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio.

Más allá del interés, Bragarnik bajó un cambio y recordó que aún queda un largo camino por recorrer. La posible llegada de Coudet dependerá de negociaciones deportivas y económicas, además de una charla previa con el propio entrenador y con las autoridades del Alavés.

