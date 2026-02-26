En la emotiva despedida de Marcelo Gallardo, River venció a Banfield

El Club Atlético River Plate venció 3 a 1 a Banfield este jueves en el estadio Estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido que también marcó la despedida como entrenador del equipo de Núñez de Marcelo Gallardo.
El Millonario se impuso con goles de Martínez Quarta, Driussi y Freitas. Mirá las imágenes de la fiesta de despedida que se vivió en el Monumental.
Lucas Martínez Quarta abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, mientras que Sebastián Driussi amplió al comienzo del complemento y Joaquín Freitas selló el resultado. Para el “Taladro”, el empate parcial lo había marcado Mauro Méndez, sobre el cierre de la primera etapa.
Con este triunfo, River cortó una racha de cuatro partidos sin victorias y alcanzó los 10 puntos en la zona B, ubicándose en el quinto lugar. Banfield, en tanto, quedó undécimo con siete unidades.
Más allá del resultado, lo que se llevó los flashes fue la fiesta organizada por el club para despedir a uno de sus máximos ídolos, con homenajes antes, durante y después del partido.
El equipo de Gallardo fue claramente superior durante gran parte del encuentro, generando las situaciones más claras desde el inicio. A los seis minutos, Driussi probó desde lejos y el remate se desvió en un defensor, mientras que poco después Ian Subiabre estuvo cerca con un cabezazo que el arquero Facundo Sanguinetti salvó con una gran reacción.
La apertura del marcador llegó a los 12 minutos, cuando Subiabre ejecutó un tiro libre al segundo palo y Martínez Quarta apareció libre para conectar de cabeza y poner el 1-0.
River siguió dominando y tuvo nuevas chances con Subiabre y Fausto Vera, pero sobre el final del primer tiempo Banfield encontró el empate. Tras un pase largo, Tiziano Perrotta avanzó por la izquierda y envió un centro al primer palo para Mauro Méndez, quien definió de primera para el 1-1 a los 44 minutos.
El complemento comenzó de la mejor manera para River. Antes del primer minuto, un remate de Freitas dio en el poste y el rebote fue aprovechado por Driussi, que empujó la pelota al gol para devolverle la ventaja al local.
A los 13 minutos, el equipo de Núñez amplió la diferencia. Un centro atrás desde la izquierda encontró a Freitas libre en el área chica, quien definió sin oposición para marcar el 3-1 definitivo.
Banfield intentó reaccionar con algunas aproximaciones aisladas, pero no logró inquietar demasiado al arquero Santiago Beltrán, y el encuentro se cerró con el dominio del conjunto local.
En la próxima fecha, River visitará a Independiente Rivadavia, mientras que Banfield recibirá a Aldosivi en un duelo clave por la permanencia.