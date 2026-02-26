En la emotiva despedida de Marcelo Gallardo, River venció a Banfield

El "Muñeco" se fue de River con un triunfo en el Monumental.

El Club Atlético River Plate venció 3 a 1 a Banfield este jueves en el estadio Estadio Monumental , por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 , en un partido que también marcó la despedida como entrenador del equipo de Núñez de Marcelo Gallardo .

Lucas Martínez Quarta abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo , mientras que Sebastián Driussi amplió al comienzo del complemento y Joaquín Freitas selló el resultado . Para el “Taladro”, el empate parcial lo había marcado Mauro Méndez , sobre el cierre de la primera etapa.

vuelve a núñez River avanza por Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo y crece la expectativa

se termina un ciclo River vs Banfield: Gallardo dirige su último partido en el Monumental por el Apertura 2026

Con este triunfo, River cortó una racha de cuatro partidos sin victorias y alcanzó los 10 puntos en la zona B , ubicándose en el quinto lugar. Banfield, en tanto, quedó undécimo con siete unidades .

Más allá del resultado, lo que se llevó los flashes fue la fiesta organizada por el club para despedir a uno de sus máximos ídolos, con homenajes antes, durante y después del partido .

CON LÁGRIMAS, RIVER DESPIDE A GALLARDO ⚪ Fue el último partido del Muñeco al mando del Millonario, y los jugadores se fueron abucheados. Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/a11ypRyJMs

Embed EL CANTO DE LOS HINCHAS DE RIVER PARA GALLARDO



Luego del 2-1 de Driussi ante Banfield, todo el Monumental le dedicó una canción especial al Muñeco: "De River no se va".#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nVr3SznG7d — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026

River fue superior y se quedó con el partido en la despedida de Marcelo Gallardo

El equipo de Gallardo fue claramente superior durante gran parte del encuentro, generando las situaciones más claras desde el inicio. A los seis minutos, Driussi probó desde lejos y el remate se desvió en un defensor, mientras que poco después Ian Subiabre estuvo cerca con un cabezazo que el arquero Facundo Sanguinetti salvó con una gran reacción.

La apertura del marcador llegó a los 12 minutos, cuando Subiabre ejecutó un tiro libre al segundo palo y Martínez Quarta apareció libre para conectar de cabeza y poner el 1-0.

Embed MARTÍNEZ QUARTA ABRIÓ EL MARCADOR Y FUE A ABRAZAR A GALLARDO



River le está ganando 1-0 a Banfield a los 13 minutos del primer tiempo.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yStq0jnJ9n — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026

River siguió dominando y tuvo nuevas chances con Subiabre y Fausto Vera, pero sobre el final del primer tiempo Banfield encontró el empate. Tras un pase largo, Tiziano Perrotta avanzó por la izquierda y envió un centro al primer palo para Mauro Méndez, quien definió de primera para el 1-1 a los 44 minutos.

Embed EL RUSO MÉNDEZ PUSO EL EMPATE ANTE RIVER ⚪



Con suspenso y después del chequeo en el VAR, se confirmó el gol de Banfield.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/RAkFMBrrdr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026

El complemento comenzó de la mejor manera para River. Antes del primer minuto, un remate de Freitas dio en el poste y el rebote fue aprovechado por Driussi, que empujó la pelota al gol para devolverle la ventaja al local.

Embed DRIUSSI MARCÓ EL 2-1 PARA RIVER ⚪



En el inicio del segundo tiempo, el Millonario está ganando el último partido de Gallardo como DT.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Zj8MhPojG3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026

A los 13 minutos, el equipo de Núñez amplió la diferencia. Un centro atrás desde la izquierda encontró a Freitas libre en el área chica, quien definió sin oposición para marcar el 3-1 definitivo.

Embed FREITAS LA EMPUJÓ, Y RIVER GANA 3-1 ⚪



El juvenil está jugando su primer partido como titular, y marcó el tercero del Millonario ante Banfield.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lQ7yyYDt0W — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026

Banfield intentó reaccionar con algunas aproximaciones aisladas, pero no logró inquietar demasiado al arquero Santiago Beltrán, y el encuentro se cerró con el dominio del conjunto local.

En la próxima fecha, River visitará a Independiente Rivadavia, mientras que Banfield recibirá a Aldosivi en un duelo clave por la permanencia.

El Resumen de River 3 - Banfield 1