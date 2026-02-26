Mariano Toedtli salió a poner el pecho ante el mal momento de Godoy Cruz

Luego de la derrota 1-0 del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ante Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 , el entrenador Mariano Toedtli fue contundente en su análisis. El DT reconoció que su equipo estuvo “muy flojo en los duelos” y admitió que el proceso de adaptación a la categoría todavía está en marcha.

Toedtli no esquivó responsabilidades y explicó el principal déficit del equipo: “Yo creo que estuvimos muy flojos en todo lo que es duelo , perdimos muchas pelotas divididas y cada vez que disfrutábamos no fuimos capaces de imponernos. Ese fue el principal problema que tuvimos”.

El entrenador también vinculó el rendimiento con el proceso de transición tras el descenso: “Es parte del aprendizaje, de la adaptación a la categoría . No nos pasó solamente hoy, nos viene pasando en los tres partidos que disputamos. Es parte del proceso que vamos a tener que pasar y esperemos que sea lo más corto posible”.

Ante el malestar del público, Toedtli envió un mensaje claro: “ Vamos a seguir trabajando, le metemos duro todos los días. Ojalá que de esta derrota, que para nosotros es durísima, saquemos cosas positivas y empecemos a crecer”.

Consultado sobre el próximo reencuentro con los hinchas, fue directo: “La gente está dolida, con más razón, y somos nosotros los que tenemos que cambiar esa opinión por el aplauso”.

En lo futbolístico, el DT reconoció que el equipo no aprovechó la superioridad numérica en el complemento: “Deberíamos haber atacado mucho más por los costados, sobre todo con un hombre de más, no lo logramos”.

De cara a lo que viene, el foco ya está puesto en la Primera Nacional: “Es lo que toca, estamos en esto y le vamos a dar con todo”.

¿Qué dijo Mariano Toedtli tras la derrota de Godoy Cruz ante Morón por Copa Argentina?

