Mariano Toedtli salió a poner el pecho ante el mal momento de Godoy Cruz

El DT del Tomba, Mariano Toedtli, habló tras la eliminación de Godoy Cruz en la Copa Argentina. Repasá lo que dijo de la derrota ante Morón.

Mariano Toedtli hizo una fuerte autocrítica tras la caída de Godoy Cruz ante Morón.

 Por Martín Sebastián Colucci

Luego de la derrota 1-0 del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ante Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, el entrenador Mariano Toedtli fue contundente en su análisis. El DT reconoció que su equipo estuvo “muy flojo en los duelos” y admitió que el proceso de adaptación a la categoría todavía está en marcha.

El entrenador también vinculó el rendimiento con el proceso de transición tras el descenso: “Es parte del aprendizaje, de la adaptación a la categoría. No nos pasó solamente hoy, nos viene pasando en los tres partidos que disputamos. Es parte del proceso que vamos a tener que pasar y esperemos que sea lo más corto posible”.

El mensaje al hincha y la mirada hacia la Primera Nacional

Ante el malestar del público, Toedtli envió un mensaje claro: “Vamos a seguir trabajando, le metemos duro todos los días. Ojalá que de esta derrota, que para nosotros es durísima, saquemos cosas positivas y empecemos a crecer”.

Consultado sobre el próximo reencuentro con los hinchas, fue directo: “La gente está dolida, con más razón, y somos nosotros los que tenemos que cambiar esa opinión por el aplauso”.

En lo futbolístico, el DT reconoció que el equipo no aprovechó la superioridad numérica en el complemento: “Deberíamos haber atacado mucho más por los costados, sobre todo con un hombre de más, no lo logramos”.

De cara a lo que viene, el foco ya está puesto en la Primera Nacional: “Es lo que toca, estamos en esto y le vamos a dar con todo”.

La palabra de Mariano Toedtli

