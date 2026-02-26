River vs Banfield: Gallardo dirige su último partido en el Monumental por el Apertura 2026

Marcelo Gallardo se despide del hincha de River en un Monumental que promete emociones fuertes.

River Plate vivirá una noche especial este jueves cuando enfrente a Banfield por la 7ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026 . El partido marcará la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador en su segundo ciclo, en medio de un presente deportivo complejo y un clima cargado de emociones.

El encuentro comenzará a las 19:30 en el Estadio Monumental , será televisado por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo , mientras que en el VAR estará Ariel Penel .

La salida de Marcelo Gallardo se da en un contexto adverso. River acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y lleva cuatro partidos sin ganar , ya que previamente había empatado con Rosario Central.

El equipo de Núñez se ubica 10° en la Zona B con apenas siete puntos , fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Este rendimiento irregular precipitó la decisión del “Muñeco”, quien confirmó que el duelo ante Banfield será su último partido al frente del plantel profesional.

Durante la jornada se espera un Monumental dividido entre la disconformidad con el presente del equipo y el reconocimiento a quien es el entrenador más ganador en la historia del club.

Banfield quiere aprovechar el momento y meterse en zona de clasificación

Del otro lado, Banfield llega con otro ánimo. El equipo viene de golear 3-0 a Newell’s Old Boys y escaló hasta la octava posición en la Zona B, también con siete unidades.

El Taladro buscará aprovechar la presión que rodea a River para sumar en el Monumental y afianzarse en puestos de clasificación, en un partido que trasciende lo deportivo por el contexto institucional del local.

¿Cuándo juega River vs Banfield y por qué será el último partido de Gallardo?

La síntesis de River

Los resultados

Las posiciones