26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
se termina un ciclo

River vs Banfield: Gallardo dirige su último partido en el Monumental por el Apertura 2026

River Plate, con la presencia del Muleco Marcelo Gallardo, choca contra el Taladro por una nueva fecha del Apertura. Mirá los detalles del duelo.

Marcelo Gallardo se despide del hincha de River en un Monumental que promete emociones fuertes.

Marcelo Gallardo se despide del hincha de River en un Monumental que promete emociones fuertes.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate vivirá una noche especial este jueves cuando enfrente a Banfield por la 7ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El partido marcará la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador en su segundo ciclo, en medio de un presente deportivo complejo y un clima cargado de emociones.

El encuentro comenzará a las 19:30 en el Estadio Monumental, será televisado por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Lee además
Eduardo Coudet es el principal apuntado para suceder a Marcelo Gallardo en River.
vuelve a núñez

River avanza por Eduardo Coudet para reemplazar a Gallardo y crece la expectativa
Marcelo Gallardo se despide del Monumental y River acelera la elección de su próximo conductor.
se fue el muñeco

River: quiénes son los candidatos para suceder a Marcelo Gallardo

El equipo de Núñez se ubica 10° en la Zona B con apenas siete puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Este rendimiento irregular precipitó la decisión del “Muñeco”, quien confirmó que el duelo ante Banfield será su último partido al frente del plantel profesional.

Durante la jornada se espera un Monumental dividido entre la disconformidad con el presente del equipo y el reconocimiento a quien es el entrenador más ganador en la historia del club.

Banfield quiere aprovechar el momento y meterse en zona de clasificación

Del otro lado, Banfield llega con otro ánimo. El equipo viene de golear 3-0 a Newell’s Old Boys y escaló hasta la octava posición en la Zona B, también con siete unidades.

El Taladro buscará aprovechar la presión que rodea a River para sumar en el Monumental y afianzarse en puestos de clasificación, en un partido que trasciende lo deportivo por el contexto institucional del local.

¿Cuándo juega River vs Banfield y por qué será el último partido de Gallardo?

River enfrenta a Banfield este jueves a las 19:30 en el Estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y marcará la despedida de Marcelo Gallardo como director técnico, tras anunciar su renuncia en medio de una racha negativa de resultados.

La síntesis de River

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Fin del segundo ciclo: tras la derrota frente al Fortín, Marcelo Gallardo renunció como DT de River

Marcelo Gallardo analiza su renuncia tras la caída con Vélez y River atraviesa horas decisivas

La Lepra va por la punta en soledad ante Racing: hora y dónde verlo

Mariano Toedtli salió a poner el pecho ante el mal momento de Godoy Cruz

Mal día para los argentinos en el ATP de Santiago: tres derrotas en octavos

Champions League 2026: resultados del miércoles y los 16 clasificados a octavos

Un Godoy Cruz sin alma cayó 1 a 0 con el Deportivo Morón por la Copa Argentina y fue eliminado

Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 tiene acción en Australia en el inicio de la temporada

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba mostró una imagen lamentable.
no pudo

Un Godoy Cruz sin alma cayó 1 a 0 con el Deportivo Morón por la Copa Argentina y fue eliminado

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales.
Para tener en cuenta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales

Tu Taxi San Rafael: con app propia y 115 unidades, el servicio busca brindar rapidez y seguridad video
Plataformas

Cúal es la app de viajes que "le ganó" a Uber en San Rafael