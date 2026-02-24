24 de febrero de 2026
Sitio Andino
se fue el muñeco

River: quiénes son los candidatos para suceder a Marcelo Gallardo

Tras la renuncia del alicaído Marcelo Gallardo, River Plate comenzó la búsqueda de nuevo entrenador. Repasá lo sucedido.

Sitio Andino Deportes

La salida de Marcelo Gallardo marcó el final de un segundo ciclo irregular en River Plate y abrió de inmediato la carrera por su reemplazo. El Muñeco dirigirá su último partido este jueves ante Banfield y, desde el viernes, el banco del Monumental quedará oficialmente vacante.

Con el equipo en los puestos bajos del Torneo Apertura 2026, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo ya trabaja contrarreloj para definir al nuevo director técnico.

Eduardo Coudet pica en punta

El nombre que hoy reúne mayor consenso es el de Eduardo Coudet. El Chacho se encuentra actualmente en el Deportivo Alavés y su contrato finaliza el 30 de junio, un detalle clave que facilita cualquier negociación.

Su perfil ofensivo, su carácter competitivo y su pasado como jugador del Millonario lo colocan como opción número uno para heredar el buzo de DT.

Crespo y Solari con respaldo europeo

Dos nombres de peso internacional completan el podio:

  • Hernán Crespo, actualmente en São Paulo FC, siempre expresó su deseo de dirigir a River. Aunque tiene trabajo en el Brasileirao, su vínculo emocional con el club podría abrir una puerta.

  • Santiago Solari, hoy Director de Fútbol del Real Madrid CF, es el gran anhelo de un sector dirigencial. Está cómodo en Europa, pero volver al país donde debutó para comandar a River seduce a más de uno.

El sueño Aimar y las alternativas del medio local

También aparecen opciones con fuerte carga simbólica y recorrido doméstico:

  • Pablo Aimar, muy querido por el hincha, aunque su compromiso con el cuerpo técnico de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026 complica su llegada inmediata.

  • Ramón Díaz, libre tras su salida del Internacional, podría regresar para un cuarto ciclo.

  • Ariel Holan, reciente campeón con Rosario Central, es otra carta que se analiza por su perfil táctico y metodología de trabajo.

River busca algo más que un nombre: necesita un proyecto capaz de reconstruir confianza, ordenar el plantel y devolverle protagonismo a corto plazo.

¿Quiénes son los principales candidatos para reemplazar a Marcelo Gallardo en River?

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo, River Plate evalúa como principales opciones a Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, mientras que Pablo Aimar, Ramón Díaz y Ariel Holan aparecen como alternativas. La dirigencia busca cerrar al nuevo entrenador luego del último partido del Muñeco ante Banfield.

