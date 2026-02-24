24 de febrero de 2026
Boca debuta en la Copa Argentina 2026 con equipo alternativo ante Gimnasia de Chivilcoy: hora y dónde verlo

El Club Atlético Boca Juniors choca contra un rival menor por una nueva fecha de la Copa Argentina de Fútbol. Mirá los detalles del duelo.

Boca pone primera en la Copa Argentina con varios suplentes y caras nuevas (Foto IA).

El Club Atlético Boca Juniors afrontará este martes su estreno en la Copa Argentina 2026 con una alineación alternativa, cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final. El duelo se jugará desde las 21.15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de TyC Sports.

La decisión del entrenador Claudio Úbeda responde a la necesidad de administrar cargas físicas y darles rodaje a futbolistas que vienen sumando pocos minutos. Varios habituales titulares quedarán al margen, mientras que jugadores relegados y suplentes tendrán la chance de mostrarse desde el arranque, en un contexto donde Boca necesita ensanchar su base de rendimiento pensando en la triple competencia.

Minutos para los que esperan su oportunidad en Boca

Entre las principales novedades aparece la posibilidad de que Adam Bareiro dispute sus primeros minutos oficiales con la camiseta azul y oro. Además, futbolistas que vienen alternando convocatorias buscarán aprovechar esta ventana para meterse en la consideración del cuerpo técnico.

Las ausencias también obedecen a cuestiones físicas y trabajos diferenciados. Uno de los nombres pesados que no estará es Edinson Cavani, mientras que el resto del plantel intenta acomodarse a un presente irregular, con lesiones y rendimientos por debajo de lo esperado.

El once probable de Boca sería: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Jorge Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

Para Gimnasia de Chivilcoy es una noche histórica

Del otro lado, Gimnasia de Chivilcoy afrontará uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Medirse ante Boca representa una oportunidad única de visibilidad nacional y, aunque la Copa Argentina suele ser esquiva a las sorpresas en primera ronda, el conjunto bonaerense buscará dar el batacazo frente a un rival de jerarquía, pero que llega con un equipo alternativo.

Para Boca, en tanto, el objetivo es claro: avanzar de ronda, sumar confianza y empezar a encontrar respuestas futbolísticas en un momento delicado de la temporada.

Ficha del partido

  • Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

  • Torneo: Copa Argentina 2026 – 32avos de final

  • Fecha: martes 24 de febrero

  • Hora: 21.15 (Argentina)

  • Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta)

  • Árbitro: Facundo Tello

  • TV: TyC Sports (Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play)

¿Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026 y dónde se puede ver?

Boca Juniors debuta en la Copa Argentina 2026 este martes 24 de febrero a las 21.15 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El partido se podrá ver en vivo por TyC Sports y sus plataformas digitales.

