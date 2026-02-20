21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Liga Profesional de Fútbol

Boca no pudo con Racing en La Bombonera y se fue silbado tras el empate

El equipo de Úbeda igualó en casa por la sexta fecha. La visita tuvo la chance más clara y el público expresó su malestar. Videos.

Boca y Racing aburrieron en la Bombonera y no salieron del cero.

Boca y Racing aburrieron en la Bombonera y no salieron del cero.

Foto: Prensa Racing Club

El equipo dirigido por Claudio Úbeda no logró imponer condiciones y se fue reprobado por su público, en una noche en la que la visita generó las chances más peligrosas.

Lee además
Boca no pudo romper el cero.
a mano

Silbidos en La Bombonera: Boca empató 0-0 con Platense y profundiza su crisis en el Apertura
Edwuin Cetré fue citado a entrenar con Estudiantes mientras Boca intenta destrabar la operación.
todo parado

Se complica la llegada de Edwuin Cetré a Boca: cambian las condiciones y el pase queda en pausa

Embed

Con este resultado, Boca quedó quinto en la Zona A con ocho puntos, mientras que la “Academia”, conducida por Gustavo Costas, se ubica séptima en la Zona B con siete unidades.

Aburrido empate entre Boca y Racing en La Bombonera

La primera llegada fue para Racing, a los 22 minutos, con un remate bajo de media distancia de Matko Miljevic que se desvió y terminó en córner tras pasar cerca del poste izquierdo de Agustín Marchesin.

A los 29, Miljevic filtró un pase para el exGodoy Cruz Tomás Conechny, que asistió a Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero definió de volea desde el área chica, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2024993225803468871&partner=&hide_thread=false

La primera aproximación del local fue un centro al primer palo que conectó Tomás Belmonte, pero su remate fue bloqueado por la defensa.

En el complemento, el desarrollo fue similar: ritmo intermitente y escasas emociones.

La ocasión más peligrosa llegó a los 32 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada por derecha de Adrián Fernández, el centro encontró a Santiago Solari, que definió desde el área y su disparo se fue muy cerca del ángulo izquierdo de Marchesin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025008519720616438&partner=&hide_thread=false

Ya en el tramo final, a los 41, Fernández volvió a probar desde el costado derecho y obligó a Marchesin a desviar el balón por encima del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025009355825819978&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para Boca y Racing

En la próxima fecha, Boca visitará a Lanús. El encuentro se disputará el miércoles 4 de marzo a las 21:00, debido a la participación del “Granate” en la Recopa Sudamericana.

Por su parte, Racing será local ante Independiente Rivadavia el jueves 26 de febrero desde las 17:15.

El empate dejó sensaciones de deuda en ambos lados, pero especialmente en el conjunto Xeneize, que no logró hacerse fuerte en su casa y volvió a mostrar dificultades para generar peligro sostenido.

El resumen de Boca Juniors 0 - Racing Club 0

Embed

Temas
Seguí leyendo

El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso

Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña

El Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y crece la preocupación rumbo a la Finalissima

Fórmula 1: Gasly mostró solidez con Alpine en Bahréin y crece la expectativa por Colapinto

Así marcha la Vuelta de Mendoza tras siete etapas y qué puede pasar en la octava

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

La Copa del Mundo ya está en Argentina y despierta emoción en su tour mundial

Tomás Etcheverry ganó en Río, se metió en cuartos y vuelve a ilusionar al tenis argentino

LO QUE SE LEE AHORA
Otavio Gonzeli, emocionado, celebra en Junín tras quedarse con la octava etapa del giro mendocino, la Vuelta de Mendoza.
el panorama completo

Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña

Las Más Leídas

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

Enrique Acosta Vega, uno de los dos detenidos que se había fugado de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado.
operativo en el valle de uco

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza

El robo ocurrió en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna