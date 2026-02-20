Boca no pudo con Racing en La Bombonera y se fue silbado tras el empate

En una Bombonera impaciente, el Club Atlético Boca Juniors y Racing Club empataron 0 a 0 por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido con pocas situaciones claras y más fricción que juego.
El equipo de Úbeda igualó en casa por la sexta fecha. La visita tuvo la chance más clara y el público expresó su malestar. Videos.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda no logró imponer condiciones y se fue reprobado por su público, en una noche en la que la visita generó las chances más peligrosas.
Con este resultado, Boca quedó quinto en la Zona A con ocho puntos, mientras que la “Academia”, conducida por Gustavo Costas, se ubica séptima en la Zona B con siete unidades.
La primera llegada fue para Racing, a los 22 minutos, con un remate bajo de media distancia de Matko Miljevic que se desvió y terminó en córner tras pasar cerca del poste izquierdo de Agustín Marchesin.
A los 29, Miljevic filtró un pase para el exGodoy Cruz Tomás Conechny, que asistió a Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero definió de volea desde el área chica, pero su disparo se fue por encima del travesaño.
La primera aproximación del local fue un centro al primer palo que conectó Tomás Belmonte, pero su remate fue bloqueado por la defensa.
En el complemento, el desarrollo fue similar: ritmo intermitente y escasas emociones.
La ocasión más peligrosa llegó a los 32 minutos del segundo tiempo. Tras una jugada por derecha de Adrián Fernández, el centro encontró a Santiago Solari, que definió desde el área y su disparo se fue muy cerca del ángulo izquierdo de Marchesin.
Ya en el tramo final, a los 41, Fernández volvió a probar desde el costado derecho y obligó a Marchesin a desviar el balón por encima del travesaño.
En la próxima fecha, Boca visitará a Lanús. El encuentro se disputará el miércoles 4 de marzo a las 21:00, debido a la participación del “Granate” en la Recopa Sudamericana.
Por su parte, Racing será local ante Independiente Rivadavia el jueves 26 de febrero desde las 17:15.
El empate dejó sensaciones de deuda en ambos lados, pero especialmente en el conjunto Xeneize, que no logró hacerse fuerte en su casa y volvió a mostrar dificultades para generar peligro sostenido.