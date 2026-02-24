24 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Dale lobo

Gimnasia recibe a Independiente en el Legrotaglie y busca cortar la racha negativa: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se mide con el Rojo por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo vuelve a ser local en el Víctor Legrotaglie con la necesidad de sumar fuerte (Foto IA).

El Lobo vuelve a ser local en el Víctor Legrotaglie con la necesidad de sumar fuerte (Foto IA).

 Por Martín Sebastián Colucci

Desde las 22, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Independiente en el estadio Víctor Legrotaglie, por la séptima fecha del Torneo Apertura, en un cruce clave para ambos. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino y tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Para el Lobo será una nueva oportunidad de revertir un presente complicado, mientras que el Rojo intentará recuperarse tras perder su invicto.

Lee además
El Mensana perdió en el Legrotaglie.
Liga Profesional de Fútbol

El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso
El Lobo mendocino vuelve al Víctor Legrotaglie con la misión de sumar de a tres ante Gimnasia La Plata.
el mensana en casa

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

El conjunto mendocino llega golpeado luego de dos derrotas consecutivas, incluida la caída ante Gimnasia La Plata. En seis partidos disputados suma dos triunfos y cuatro derrotas, y afrontará su cuarta presentación como local, donde hasta ahora ganó uno y perdió dos. Entre las novedades, Facundo Lencioni será titular, mientras que César Rigamonti quedó descartado por una dolencia y su lugar bajo los tres palos lo ocupará Lautaro “Mono” Petruchi.

Independiente busca levantarse tras caer en Mendoza

Del otro lado, Independiente viene de perder 3-2 ante Independiente Rivadavia en el Gargantini, resultado que cortó su invicto en el certamen. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros acumula 9 puntos, producto de dos victorias y tres empates, y pretende reencontrarse con su mejor versión en una cancha siempre exigente.

Será un duelo con condimentos especiales: el Rojo necesita sumar para no perder terreno en la Zona A y el Mensana está urgido de puntos para salir del fondo y recuperar confianza ante su gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2026130251382743165&partner=&hide_thread=false

Antecedentes recientes entre el Lobo y el Rojo

La última vez que se enfrentaron fue por Copa Argentina, el 29 de junio del año pasado en San Luis, con victoria de Independiente por 2-1. Aquella noche lo ganaba Gimnasia con gol de Diego Mondino, pero Santiago Montiel empató de penal y luego el colombiano Ángulo selló el resultado.

En Primera División será el primer cruce oficial entre ambos, ya que tampoco se habían medido en los viejos Nacionales, lo que le agrega un condimento histórico al encuentro.

¿Cuándo juegan Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente y dónde se puede ver?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Independiente de Avellaneda este martes desde las 22 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, con arbitraje de Sebastián Zunino.

Lo que se viene para el Lobo

Vale recordar, que el próximo partido para el elenco mendocino será con Boca en La Bombonera. Este cotejo tendrá luga rel venidero sábado desde las 17:45hs.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Gimnasia se quedó en el complemento y Talleres lo derrotó 2-1 en Córdoba

River: quiénes son los candidatos para suceder a Marcelo Gallardo

Con Franco Colapinto, la Fórmula 1 larga en Australia y arranca una nueva temporada

Boca debuta en la Copa Argentina 2026 con equipo alternativo ante Gimnasia de Chivilcoy: hora y dónde verlo

Federal A 2026 confirmado con Huracán Las Heras FADEP y San Martín en la misma zona

Champions League hoy martes cruces horarios y dónde ver en vivo

Fin del segundo ciclo: tras la derrota frente al Fortín, Marcelo Gallardo renunció como DT de River

La AFA suspende una fecha de la Liga Profesional de Fútbol ante la denuncia de ARCA

LO QUE SE LEE AHORA
El Torneo Federal A pone primera.
el detalle completo

Federal A 2026 confirmado con Huracán Las Heras FADEP y San Martín en la misma zona

Las Más Leídas

Mariana Cucatto, la reina que busca sanar a través de la Vendimia. video
El Back de Vendimia 2026

Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento
Tensión

Amplio operativo en Almafuerte: frustran plan de fuga masiva de presos condenados a perpetua

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido
uno de los lesionados está grave

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026
Nueva edición

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio
Negociaciones

Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio