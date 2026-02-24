Gimnasia recibe a Independiente en el Legrotaglie y busca cortar la racha negativa: hora y dónde verlo

El Lobo vuelve a ser local en el Víctor Legrotaglie con la necesidad de sumar fuerte (Foto IA).

Desde las 22 , el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Independiente en el estadio Víctor Legrotaglie , por la séptima fecha del Torneo Apertura , en un cruce clave para ambos. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino y tendrá transmisión de TNT Sports Premium .

Para el Lobo será una nueva oportunidad de revertir un presente complicado , mientras que el Rojo intentará recuperarse tras perder su invicto.

El conjunto mendocino llega golpeado luego de dos derrotas consecutivas, incluida la caída ante Gimnasia La Plata. En seis partidos disputados suma dos triunfos y cuatro derrotas , y afrontará su cuarta presentación como local , donde hasta ahora ganó uno y perdió dos. Entre las novedades, Facundo Lencioni será titular , mientras que César Rigamonti quedó descartado por una dolencia y su lugar bajo los tres palos lo ocupará Lautaro “Mono” Petruchi .

Del otro lado, Independiente viene de perder 3-2 ante Independiente Rivadavia en el Gargantini, resultado que cortó su invicto en el certamen. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros acumula 9 puntos , producto de dos victorias y tres empates , y pretende reencontrarse con su mejor versión en una cancha siempre exigente.

Será un duelo con condimentos especiales: el Rojo necesita sumar para no perder terreno en la Zona A y el Mensana está urgido de puntos para salir del fondo y recuperar confianza ante su gente.

Antecedentes recientes entre el Lobo y el Rojo

La última vez que se enfrentaron fue por Copa Argentina, el 29 de junio del año pasado en San Luis, con victoria de Independiente por 2-1. Aquella noche lo ganaba Gimnasia con gol de Diego Mondino, pero Santiago Montiel empató de penal y luego el colombiano Ángulo selló el resultado.

En Primera División será el primer cruce oficial entre ambos, ya que tampoco se habían medido en los viejos Nacionales, lo que le agrega un condimento histórico al encuentro.

¿ Cuándo juegan Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente y dónde se puede ver?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Independiente de Avellaneda este martes desde las 22 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, con arbitraje de Sebastián Zunino.

Lo que se viene para el Lobo

Vale recordar, que el próximo partido para el elenco mendocino será con Boca en La Bombonera. Este cotejo tendrá luga rel venidero sábado desde las 17:45hs.

La síntesis

Los resultados

