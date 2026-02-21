21 de febrero de 2026
Sitio Andino
Liga Profesional de Fútbol

El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso

Los dirigidos por Broggi merecieron más, pero cayeron ante su homónimo de La Plata por 1 a 0 y quedaron mal parados en la tabla de promedios. Torres, autor del único gol.

El Mensana perdió en el Legrotaglie.

Foto: Liga Profesional de Fútbol
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima volvió a perder en el Víctor Legrotaglie en la noche del viernes y quedó complicado en la tabla del descenso de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Fue caída 0-1 ante su homónimo de La Plata, con tanto de Marcelo Torres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025024284901380116&partner=&hide_thread=false

Los dirigidos por Ariel Broggi merecieron mucho más, pero por impericia en la definición se quedaron con las manos vacías. El Mensana tuvo tres disparos en los palos, además de varias atajadas de la figura del partido, el arquero tripero Nelsón Insfrán, quien sacó varias pelotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2025045978454118418&partner=&hide_thread=false

Con seis puntos en seis partidos jugados, el Pituco sostiene un promedio de 1,000, por lo que se ubica en la posición 27ª de la tabla de abajo, aunque por encima del otro ascendido el año pasado: Estudiantes de Río Cuarto, que solo cosechó dos puntos en esta experiencia en Primera.

Gimnasia cayó en el Parque inmerecidamente

La derrota del Lobo fue injusta a toda vista. El local contó con varias ocasiones para ponerse en ventaja, primero, y para empatar, después. Pero la visita pegó primero, con un tanto de Torres en el primer tiempo, luego de una reacción floja del arquero gimnasista César Rigamonti. No obstante, el "1" del Albinegro cerró una correcta actuación en el Parque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025027816438345939&partner=&hide_thread=false

Previamente había contado con chances claras. Ya en el complemento, el equipo mendocino sumó aproximaciones que bien merecían el gol, pero el esférico no quiso entrar. Los palos salvaron varias veces a la visita, cuando Insfrán no pudo salvar a los suyos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025037429820809261&partner=&hide_thread=false

Lamentablemente para el Lobo, el merecimiento no se reflejó en el marcador y no puso sumar puntos en un duelo totlamente favorable.

El Mensana volverá a jugar el próximo martes 24 de febrero en su estadio, cuando reciba a Independiente de Avellaneda desde las 22, nuevamente frente a su público.

Resumen del Gimnasia 0 - Gimnasia La Plata 1

