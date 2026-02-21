El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima volvió a perder en el Víctor Legrotaglie en la noche del viernes y quedó complicado en la tabla del descenso de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Fue caída 0-1 ante su homónimo de La Plata , con tanto de Marcelo Torres .

Los dirigidos por Ariel Broggi merecieron mucho más, pero por impericia en la definición se quedaron con las manos vacías . El Mensana tuvo tres disparos en los palos , además de varias atajadas de la figura del partido, el arquero tripero Nelsón Insfrán , quien sacó varias pelotas.

EL CHELO TORRES ABRIÓ EL MARCADOR Gimnasia (LP) le está ganando 1-0 a Gimnasia (M) en el primer tiempo. #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/rwEcw80LZT

con las manos vacías Gimnasia se quedó en el complemento y Talleres lo derrotó 2-1 en Córdoba

el mensana en casa Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

Con seis puntos en seis partidos jugados, el Pituco sostiene un promedio de 1,000 , por lo que se ubica en la posición 27ª de la tabla de abajo , aunque por encima del otro ascendido el año pasado: Estudiantes de Río Cuarto, que solo cosechó dos puntos en esta experiencia en Primera.

La derrota del Lobo fue injusta a toda vista. El local contó con varias ocasiones para ponerse en ventaja, primero, y para empatar, después. Pero la visita pegó primero, con un tanto de Torres en el primer tiempo, luego de una reacción floja del arquero gimnasista César Rigamonti . No obstante, el "1" del Albinegro cerró una correcta actuación en el Parque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025027816438345939&partner=&hide_thread=false EL LOCAL ESTUVO CERCA DEL EMPATE



Gimnasia (M) tuvo dos chances de igualar el partido en el cierre del primer tiempo.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tU97M4MrjB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2026

Previamente había contado con chances claras. Ya en el complemento, el equipo mendocino sumó aproximaciones que bien merecían el gol, pero el esférico no quiso entrar. Los palos salvaron varias veces a la visita, cuando Insfrán no pudo salvar a los suyos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025037429820809261&partner=&hide_thread=false NO SE PUEDE CREER, OTRA VEZ AL TRAVESAÑO



Ulises Sánchez casi empata el partido con un golazo pero la pelota se fue por encima del arco.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mtW38YQ2Y5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2026

Lamentablemente para el Lobo, el merecimiento no se reflejó en el marcador y no puso sumar puntos en un duelo totlamente favorable.

El Mensana volverá a jugar el próximo martes 24 de febrero en su estadio, cuando reciba a Independiente de Avellaneda desde las 22, nuevamente frente a su público.

Resumen del Gimnasia 0 - Gimnasia La Plata 1