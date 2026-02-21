El Lobo no pudo en casa y se complicó con el descenso

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima volvió a perder en el Víctor Legrotaglie en la noche del viernes y quedó complicado en la tabla del descenso de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Fue caída 0-1 ante su homónimo de La Plata, con tanto de Marcelo Torres.
Los dirigidos por Ariel Broggi merecieron mucho más, pero por impericia en la definición se quedaron con las manos vacías. El Mensana tuvo tres disparos en los palos, además de varias atajadas de la figura del partido, el arquero tripero Nelsón Insfrán, quien sacó varias pelotas.
Con seis puntos en seis partidos jugados, el Pituco sostiene un promedio de 1,000, por lo que se ubica en la posición 27ª de la tabla de abajo, aunque por encima del otro ascendido el año pasado: Estudiantes de Río Cuarto, que solo cosechó dos puntos en esta experiencia en Primera.
Gimnasia cayó en el Parque inmerecidamente
La derrota del Lobo fue injusta a toda vista. El local contó con varias ocasiones para ponerse en ventaja, primero, y para empatar, después. Pero la visita pegó primero, con un tanto de Torres en el primer tiempo, luego de una reacción floja del arquero gimnasista César Rigamonti. No obstante, el "1" del Albinegro cerró una correcta actuación en el Parque.
Previamente había contado con chances claras. Ya en el complemento, el equipo mendocino sumó aproximaciones que bien merecían el gol, pero el esférico no quiso entrar. Los palos salvaron varias veces a la visita, cuando Insfrán no pudo salvar a los suyos.