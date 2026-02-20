Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

El Lobo mendocino vuelve al Víctor Legrotaglie con la misión de sumar de a tres ante Gimnasia La Plata.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá este viernes a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie, en el cierre de la jornada por la sexta fecha del Torneo Apertura . El encuentro comenzará a las 22.15 , contará con el arbitraje de Carlos Andrés Gariano y será televisado por TNT Sports y HBO Max , además de poder seguirse en vivo por Radio Nihuil (AM 680 y FM 98.9) .

El conjunto mendocino intentará recuperarse de la ajustada derrota ante Talleres en Córdoba y aprovechar la localía para volver al triunfo en su debut en la máxima categoría del fútbol argentino.

El equipo dirigido por Ariel Broggi trabajó intensamente durante la semana con el objetivo de mejorar su funcionamiento colectivo y sostener una mayor regularidad en el juego. Gimnasia suma hasta el momento dos victorias y tres derrotas , acumula 6 puntos y se ubica en el décimo puesto del Grupo A , por lo que necesita sumar para equilibrar sus números.

El cuerpo técnico apuesta a hacerse fuerte en casa, presionar alto y lastimar por las bandas para quedarse con un triunfo clave ante un rival directo.

Así llega Gimnasia La Plata al cruce en Mendoza

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata arriba al Víctor Legrotaglie con 7 puntos en la Zona B, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. El Lobo platense buscará sumar fuera de casa para mantenerse en zona de pelea y complicar al conjunto mendocino en un duelo de homónimos que promete intensidad.

La síntesis

