Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Gimnasia de La Plata: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá este viernes a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie, en el cierre de la jornada por la sexta fecha del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 22.15, contará con el arbitraje de Carlos Andrés Gariano y será televisado por TNT Sports y HBO Max, además de poder seguirse en vivo por Radio Nihuil (AM 680 y FM 98.9).
El Lobo mendocino busca regularidad y su tercer triunfo
El equipo dirigido por Ariel Broggi trabajó intensamente durante la semana con el objetivo de mejorar su funcionamiento colectivo y sostener una mayor regularidad en el juego. Gimnasia suma hasta el momento dos victorias y tres derrotas, acumula 6 puntos y se ubica en el décimo puesto del Grupo A, por lo que necesita sumar para equilibrar sus números.
Los probables once del Lobo serían: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Julián Ceballos; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Valentino Simoni.
El cuerpo técnico apuesta a hacerse fuerte en casa, presionar alto y lastimar por las bandas para quedarse con un triunfo clave ante un rival directo.
Así llega Gimnasia La Plata al cruce en Mendoza
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata arriba al Víctor Legrotaglie con 7 puntos en la Zona B, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. El Lobo platense buscará sumar fuera de casa para mantenerse en zona de pelea y complicar al conjunto mendocino en un duelo de homónimos que promete intensidad.