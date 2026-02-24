24 de febrero de 2026
Calendario deportivo 2026 en Mendoza con clásicos, torneos nacionales y rugby internacional

El calendario deportivo 2026 en Mendoza incluye Fútbol, handball, hockey sobre patines, futsal y el regreso de Los Pumas. Mirá el programa.

La Lepra y el Lobo forman parte del calendario de un gran 2026.

 Por Martín Sebastián Colucci

El calendario deportivo 2026 en la Provincia de Mendoza empieza a tomar forma y confirma un año intenso para atletas, clubes y fanáticos. Entre torneos nacionales, partidos clave del fútbol local y la llegada de Los Pumas, la provincia se consolida como sede estratégica del deporte argentino, con actividad sostenida desde abril hasta fin de temporada.

Torneos nacionales en Mendoza: handball, hockey sobre patines y futsal

Uno de los ejes fuertes del año será el handball, con el Primer Campeonato Nacional del 7 al 12 de abril en San Martín. Además, el Juvenil A y el Nacional Menor A se disputarán del 20 al 25 del mismo mes en el Gran Mendoza. Desde la Confederación Argentina de Handball adelantaron que podrían sumarse más competencias, a definirse en la próxima asamblea anual.

El hockey sobre patines también tendrá protagonismo. Mendoza albergará torneos formativos clave: el Argentino Junior masculino desde el 20 de abril, el Argentino de clubes infantil femenino a fines de julio y el Nacional Cadetes del 5 al 10 de octubre. Se espera una fuerte presencia de IMPSA Hockey, que viene de una temporada perfecta en 2025.

En futsal, la provincia recibirá en septiembre la División de Honor, máxima cita nacional de clubes, además de las categorías C13 y C15. Andes Talleres aparece como uno de los grandes candidatos tras coronarse campeón anual.

Fútbol y rugby: clásicos mendocinos y Los Pumas en el Malvinas Argentinas

El fútbol local tendrá capítulos fuertes en la Copa de la Liga. Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe esta semana a Independiente de Avellaneda, mientras que en la fecha siguiente Independiente Rivadavia será local ante River Plate.

Pero el plato fuerte llegará en la última fecha del certamen, con el esperado superclásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia, a la espera de la confirmación oficial para disputarlo en el Estadio Malvinas Argentinas y con ambos públicos.

En rugby, Mendoza recibirá un evento internacional de primer nivel: Los Pumas vs Wallabies, el sábado 5 de septiembre de 2026 a las 18, también en el Malvinas Argentinas, en el marco del nuevo Nations Championship.

