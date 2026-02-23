La UNCuyo otorgará el Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat en una visita histórica a Mendoza

La distinción será entregada en el marco de una visita de tres días a Mendoza

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) otorgará el Doctorado Honoris Causa al cantante y compositor español Joan Manuel Serrat , en reconocimiento a su trayectoria artística y su compromiso político-cultural. La distinción será entregada en el marco de una visita de tres días a Mendoza que combinará actividades académicas y culturales abiertas a la comunidad.

La decisión fue adoptada por el Consejo Superior mediante la Resolución 1003/2025, a partir de una iniciativa impulsada por las facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Económicas , en el marco de la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible que ambas unidades académicas cogestionan.

Inscripciones abiertas ¿Qué hacer en el tiempo libre? La UNCuyo presentó más de 100 talleres y actividades

En los considerandos de la resolución, la casa de estudios destaca " la defensa de la libertad y la diversidad cultural, y un compromiso social que lo ha convertido en referente ético y artístico", así como "su aporte sustantivo a causas sociales".

Asimismo, subraya la coherencia entre la vida y obra de Serrat y los principios que orientan la formación en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible : la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental y la ética pública.

Tres días de homenaje en Mendoza

Concierto sinfónico en la Nave UNCUYO

El jueves 12 de marzo a las 21, en la Nave UNCUYO, la Orquesta Sinfónica junto al Coro de Cámara, el Coro de Jóvenes de la UNCUYO y solistas invitados ofrecerán el concierto homenaje "Folclore Sinfónico".

Nave UNCuyo.png Concierto sinfónico en la Nave UNCUYO

El espectáculo, concebido como antesala de la entrega formal del reconocimiento, pondrá en valor el legado musical y poético del artista catalán y su influencia en el pensamiento iberoamericano. La propuesta será abierta a la comunidad y buscará reafirmar a la Universidad como espacio de encuentro entre la cultura popular y la excelencia artística.

Acto académico central

El viernes 13 a las 12, también en la Nave UNCUYO, se realizará la ceremonia oficial de entrega del Doctorado Honoris Causa. Participarán autoridades universitarias, referentes institucionales, académicos e invitados especiales. Será el momento central y más significativo del reconocimiento institucional.

Un diálogo abierto con el público

El sábado 14 a las 19, en el Auditorio Ángel Bustelo, Serrat participará de una entrevista abierta al público. El encuentro buscará propiciar un diálogo cercano entre el artista y la audiencia, ampliando el alcance social del homenaje y reforzando su dimensión educativa y cultural.

auditorio bustelo feria del libro.jpg En el Auditorio Ángel Bustelo, Serrat participará de una entrevista abierta al público

La máxima distinción académica

El Doctorado Honoris Causa es la distinción de mayor jerarquía que otorga la UNCuyo a personalidades sobresalientes por su actuación destacada en el ámbito académico, científico o político-cultural, tengan o no título universitario, y cuyas contribuciones resulten relevantes para la institución y la sociedad.

Entre los artistas que han recibido este reconocimiento se encuentran Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Susana Baca, Damián Sánchez y Gustavo Santaolalla.

Serrat, una voz emblemática de la música iberoamericana

Nacido en Barcelona en 1943, Serrat es una de las figuras centrales de la canción iberoamericana y referente de la Nova Cançó. A lo largo de su carrera, combinó el catalán y el castellano en obras que marcaron generaciones, como la emblemática "Mediterráneo", y difundió la poesía de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández y Mario Benedetti.

Joan Manuel Serrat - 180065 Serrat es una de las figuras centrales de la canción iberoamericana y referente de la Nova Cançó Axel Lloret

Con más de 300 canciones, giras históricas y reconocimientos internacionales (entre ellos el Grammy Latino a la Excelencia Musical), el artista se despidió de los escenarios a fines de 2022, dejando un legado artístico y humano que trasciende fronteras.