23 de febrero de 2026
Sitio Andino
Será después de la Vendimia

La UNCuyo otorgará el Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat en una visita histórica a Mendoza

El artista catalán recibirá la máxima distinción académica de la Universidad Nacional de Cuyo en una agenda de tres días en distintos puntos de Mendoza. Los detalles.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) otorgará el Doctorado Honoris Causa al cantante y compositor español Joan Manuel Serrat, en reconocimiento a su trayectoria artística y su compromiso político-cultural. La distinción será entregada en el marco de una visita de tres días a Mendoza que combinará actividades académicas y culturales abiertas a la comunidad.

La decisión fue adoptada por el Consejo Superior mediante la Resolución 1003/2025, a partir de una iniciativa impulsada por las facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Económicas, en el marco de la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible que ambas unidades académicas cogestionan.

Reconocimiento al compromiso ético y cultural

En los considerandos de la resolución, la casa de estudios destaca "la defensa de la libertad y la diversidad cultural, y un compromiso social que lo ha convertido en referente ético y artístico", así como "su aporte sustantivo a causas sociales".

Joan Manuel Serrat - 180064
Asimismo, subraya la coherencia entre la vida y obra de Serrat y los principios que orientan la formación en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible: la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental y la ética pública.

Tres días de homenaje en Mendoza

Concierto sinfónico en la Nave UNCUYO

El jueves 12 de marzo a las 21, en la Nave UNCUYO, la Orquesta Sinfónica junto al Coro de Cámara, el Coro de Jóvenes de la UNCUYO y solistas invitados ofrecerán el concierto homenaje "Folclore Sinfónico".

Nave UNCuyo.png
El espectáculo, concebido como antesala de la entrega formal del reconocimiento, pondrá en valor el legado musical y poético del artista catalán y su influencia en el pensamiento iberoamericano. La propuesta será abierta a la comunidad y buscará reafirmar a la Universidad como espacio de encuentro entre la cultura popular y la excelencia artística.

Acto académico central

El viernes 13 a las 12, también en la Nave UNCUYO, se realizará la ceremonia oficial de entrega del Doctorado Honoris Causa. Participarán autoridades universitarias, referentes institucionales, académicos e invitados especiales. Será el momento central y más significativo del reconocimiento institucional.

Un diálogo abierto con el público

El sábado 14 a las 19, en el Auditorio Ángel Bustelo, Serrat participará de una entrevista abierta al público. El encuentro buscará propiciar un diálogo cercano entre el artista y la audiencia, ampliando el alcance social del homenaje y reforzando su dimensión educativa y cultural.

auditorio bustelo feria del libro.jpg
La máxima distinción académica

El Doctorado Honoris Causa es la distinción de mayor jerarquía que otorga la UNCuyo a personalidades sobresalientes por su actuación destacada en el ámbito académico, científico o político-cultural, tengan o no título universitario, y cuyas contribuciones resulten relevantes para la institución y la sociedad.

Entre los artistas que han recibido este reconocimiento se encuentran Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Susana Baca, Damián Sánchez y Gustavo Santaolalla.

Serrat, una voz emblemática de la música iberoamericana

Nacido en Barcelona en 1943, Serrat es una de las figuras centrales de la canción iberoamericana y referente de la Nova Cançó. A lo largo de su carrera, combinó el catalán y el castellano en obras que marcaron generaciones, como la emblemática "Mediterráneo", y difundió la poesía de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández y Mario Benedetti.

Joan Manuel Serrat - 180065
Con más de 300 canciones, giras históricas y reconocimientos internacionales (entre ellos el Grammy Latino a la Excelencia Musical), el artista se despidió de los escenarios a fines de 2022, dejando un legado artístico y humano que trasciende fronteras.

Temas
