Fiesta de la Vendimia: comienza la venta del remanente de entradas. foto: Yemel Fil

Esta nueva instancia representa la última oportunidad, tanto para mendocinos como para turistas, de conseguir un lugar en el Acto Central como en la Repetición, cuya figura central, en esta segunda noche será Luciano Pereyra.

Fiesta de la Vendimia: por dónde se compran las entradas Al igual que en la etapa anterior, la comercialización se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma Entrada Web. El sistema estará habilitado puntualmente el próximo miércoles a las 13 y se recomienda a los interesados estar registrados previamente en el sitio para agilizar el proceso de compra, dada la alta demanda que se prevé.

Una vez adquiridos los tickets de forma virtual, los compradores deberán realizar el canje por las entradas físicas en los centros autorizados (Teatro Independencia, Espacio Julio Le Parc, Subsecretaría de Cultura, Teatro Roma, entre otros), presentando el código QR de confirmación y el DNI.

Canje-de-entradas-Vendimia-2019.jpg El canje de entradas comienza el lunes 2 de marzo. Imagen de archivo. Sectores y precios Si bien el stock es limitado, el remanente incluye ubicaciones para los diversos sectores del Teatro Griego: Malbec: sector preferencial central.

Tempranillo y Cabernet: sectores laterales de buena visibilidad.

Bonarda y Chardonay: sectores superiores.

Torrontés: sector destinado a personas con discapacidad (sujeto a disponibilidad de cupo). Desde el Gobierno recordaron la importancia de no recurrir a canales de reventa no oficiales para evitar estafas o el ingreso de entradas falsificadas al predio.