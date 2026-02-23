23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: comienza la venta del remanente de entradas

Tras agotarse la primera tanda de entradas para la Fiesta de la Vendimia, el Gobierno de Mendoza habilitará un cupo limitado de localidades.

Fiesta de la Vendimia: comienza la venta del remanente de entradas.

Fiesta de la Vendimia: comienza la venta del remanente de entradas.

foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La expectativa por la Fiesta de la Vendimia 2026 no decae. Luego de que el primer lote de entradas se agotara en tiempo récord hace apenas unos días, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, confirmó a Sitio Andino que el próximo miércoles 25 de febrero, a las 13, se lanzará a la venta el remanente de tickets.

Esta nueva instancia representa la última oportunidad, tanto para mendocinos como para turistas, de conseguir un lugar en el Acto Central como en la Repetición, cuya figura central, en esta segunda noche será Luciano Pereyra.

Lee además
Mariana Cucatto, la reina que busca sanar a través de la Vendimia. video
El Back de Vendimia 2026

Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia
Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026.
Celebración

Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026
12 febrero - entradas agotadas VENDIMIA

Fiesta de la Vendimia: por dónde se compran las entradas

Al igual que en la etapa anterior, la comercialización se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma Entrada Web. El sistema estará habilitado puntualmente el próximo miércoles a las 13 y se recomienda a los interesados estar registrados previamente en el sitio para agilizar el proceso de compra, dada la alta demanda que se prevé.

Canje-de-entradas-Vendimia-2019.jpg
El canje de entradas comienza el lunes 2 de marzo. Imagen de archivo.

El canje de entradas comienza el lunes 2 de marzo. Imagen de archivo.

Sectores y precios

Si bien el stock es limitado, el remanente incluye ubicaciones para los diversos sectores del Teatro Griego:

  • Malbec: sector preferencial central.

  • Tempranillo y Cabernet: sectores laterales de buena visibilidad.

  • Bonarda y Chardonay: sectores superiores.

  • Torrontés: sector destinado a personas con discapacidad (sujeto a disponibilidad de cupo).

Desde el Gobierno recordaron la importancia de no recurrir a canales de reventa no oficiales para evitar estafas o el ingreso de entradas falsificadas al predio.

Temas
Seguí leyendo

Lavalle reprograma su Fiesta de la Vendimia por las tormentas del sábado: cuándo y dónde será

Fiesta de la Vendimia: el Teatro Griego Frank Romero Day se pone a punto para una edición histórica

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

La orquesta de la Fiesta de la Vendimia, víctima de un robo durante los ensayos

Vendimia 2026: cuáles serán los puntos de canje de entradas

Agustina Giacomelli, reina con vocación, raíces y sensibilidad para representar a Tunuyán

La Vendimia llega a Lavalle: los 18 departamentos mostrarán su identidad en el Paseo Federal

Azul Antolinez, la reina que lleva a San Rafael en la sangre y la memoria

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026.
Celebración

Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes