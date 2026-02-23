Fiesta de la Vendimia: comienza la venta del remanente de entradas.

La expectativa por la Fiesta de la Vendimia 2026 no decae. Luego de que el primer lote de entradas se agotara en tiempo récord hace apenas unos días, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, confirmó a Sitio Andino que el próximo miércoles 25 de febrero, a las 13, se lanzará a la venta el remanente de tickets.
Esta nueva instancia representa la última oportunidad, tanto para mendocinos como para turistas, de conseguir un lugar en el Acto Central como en la Repetición, cuya figura central, en esta segunda noche será Luciano Pereyra.
Fiesta de la Vendimia: por dónde se compran las entradas
Al igual que en la etapa anterior, la comercialización se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma Entrada Web. El sistema estará habilitado puntualmente el próximo miércoles a las 13 y se recomienda a los interesados estar registrados previamente en el sitio para agilizar el proceso de compra, dada la alta demanda que se prevé.