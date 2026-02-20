Fiesta de la Vendimia: el Teatro Griego Frank Romero Day se pone a punto para una edición histórica.

Con el montaje de 700 metros de cajas lumínicas y el regreso triunfal de la fuente de agua al escenario, el Gobierno de Mendoza acelera los trabajos en el Teatro Griego Frank Romero Day para la Fiesta de la Vendimia que, al cumplir 90 años de trayectoria, promete ser histórica.

Fiesta de la Vendimia: avanzan los trabajos en el Teatro Griego Frank Romero Day.

espacio cultural le parc La orquesta de la Fiesta de la Vendimia, víctima de un robo durante los ensayos

Festejo Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

A medida que la cuenta regresiva se agota, el Teatro Griego Frank Romero Day se transforma para recibir a miles de mendocinos y turistas. En medio de los trabajos, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca , destacó el carácter patrimonial de esta edición: "Hoy colgamos cajas lumínicas, el lunes se cuelga el sonido e iluminación", detalló el funcionario.

Este recurso escénico, que forma parte de la identidad visual de la fiesta desde 1971, contará este año con más de 700 metros lineales , rescatando la mística de las vendimias de Abelardo Vázquez. El objetivo es celebrar las nueve décadas de la fiesta con una estética que equilibra la tradición con la tecnología moderna.

Embed

El regreso de la fuente y la centralidad musical

Una de las grandes sorpresas para esta edición, titulada “90 cosechas de una misma cepa” bajo el guión de Pablo Perri, es el retorno de la fuente de agua como un actor protagónico del espectáculo.

"Vuelve el show que siempre se generaba en la fuente con el agua", adelantó Gareca, subrayando que la puesta tendrá una mirada retrospectiva y, a la vez, una apuesta al futuro.

teatro griego Frank Romero Day, preparativos vendimia 2026 En la edición 2026, la fuente de agua vuelve a tomar protagonismo. Foto: Daniel Cano

En cuanto a la disposición de los artistas, se confirmó que los músicos tendrán un lugar central y elevado en el escenario. Esta decisión busca darle una impronta imponente a la música en vivo, un elemento que ha ganado peso y excelencia en las últimas ediciones nacionales.

teatro griego Frank Romero Day, preparativos vendimia 2026 De acuerdo con la info proporcionada por el funcionario, este año los músicos ocuparán un lugar de privilegio en el escenario. Foto: Cristian Lozano

Venta de entradas: remanentes y disponibilidad

Por otro lado, el funcionario anticipó que en las próximas horas, la provincia habilitará a través de la plataforma EntradaWeb la venta del remanente de entradas para el Acto Central (sábado) y la primera repetición (domingo).

"Entre viernes y sábado daremos a conocer más detalles de esta información", expresó Gareca.

Asimismo, el subsecretatio advirtió que para las noches del lunes y martes, en las que actuarán Chaqueño Palavecino, Eugenia Quevedo, Abel Pintos, Ángela Leiva, entre otros, aún queda disponibilidad de tickets.

Los precios informados son van desde $35.000 hasta $65.000, dependiendo del sector elegido. Se mantienen los abonos para ambas noches y la posibilidad de pago en cuotas con tarjeta de crédito.

Embed

Finalmente, Gareca anticipó que los productores responsables de los shows musicales tienen previsto incorporar una nueva banda nacional sorpresa a la grilla. Si bien no reveló el nombre, confirmó que el género será acorde a lo ya programado: una mezcla de folclore, cumbia y cuarteto.

Preguntas y respuestas sobre la Fiesta de la Vendimia

¿Cuándo se realizará la Fiesta de la Vendimia 2026?

La Fiesta de la Vendimia 2026, titulada "90 cosechas de una misma cepa" se realizará el sábado 7 de marzo, en las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day. En tanto, el domingo 8 de marzo, mendocinos y turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de la Repetición que contará con la actuación especial de Luciano Pereyra.

¿Quedan entradas para la Fiesta de la Vendimia?

No, tanto los tickets para el Acto Central como para la Repetición se agotaron. Sin embargo, se estima que en las próximas horas, desde Cultura pongan a la venta un remanente de entradas para ser adquiridas vía online.

¿Cuándo comienza el canje de entradas online?

Los que adquirieron las localidades tendrán que cambiar su ticket por la entrada física. El próximo lunes 2 de marzo se podrá realizar la acción en diferentes puntos de canje como: