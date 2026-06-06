Vuelve el Prode para la Copa Mundial de Fútbol 2026: cómo jugar y cuáles son los premios millonarios

Los hinchas de la Selección de fútbol de Argentina ya pueden jugar el PRODE.

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 , regresó uno de los juegos más tradicionales vinculados al fútbol. Se trata del Prode Mundial , una edición especial del histórico PRODE creado en 1972, que vuelve con premios millonarios y un formato adaptado a la máxima cita deportiva del planeta .

La propuesta ya se encuentra disponible desde el 1 de junio en las agencias oficiales de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y también a través de su plataforma online.

El juego estará dividido en 26 paquetes de cuatro partidos cada uno , y los participantes deberán acertar los resultados exactos de cada encuentro para acceder a los premios.

México vs Sudáfrica.

Corea del Sur vs República Checa.

Canadá vs Bosnia.

Estados Unidos vs Paraguay.

Quienes logren acertar los cuatro resultados se repartirán un pozo inicial de 5 millones de pesos.

Premios que crecen con la Copa Mundial de Fútbol 2026

Tal como ocurre con la emoción del torneo, los premios aumentarán a medida que avance la competencia.

Los pozos pasarán a ser de:

$5 millones durante la primera etapa.

$7,5 millones desde los dieciseisavos de final.

$20 millones para semifinales, partido por el tercer puesto y final.

En los encuentros eliminatorios se tomará en cuenta el resultado final incluyendo el alargue, aunque no será necesario acertar quién clasifica en caso de definición por penales.

Además, si en algún paquete no hay ganadores, el pozo se acumulará para la siguiente tanda de partidos.

Apuestas habilitadas para todo el torneo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Otra de las novedades es que no será necesario esperar el inicio de cada fecha para participar.

Las apuestas ya se encuentran disponibles para todos los encuentros del Mundial, tanto en agencias oficiales como a través de la plataforma online de LOTBA.

Un clásico que se adapta a los nuevos tiempos

Con esta propuesta, la Lotería de la Ciudad busca combinar la tradición de uno de los juegos deportivos más emblemáticos de la Argentina con una experiencia renovada para acompañar el Mundial 2026.

De esta manera, el histórico PRODE vuelve a convertirse en una de las alternativas elegidas por los fanáticos para seguir cada partido con un incentivo extra y la posibilidad de acceder a importantes premios económicos.