Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia.

En los ojos de Mariana Cucatto no solo se refleja la luz de los viñedos de General Alvear . Con una mirada profunda y empática, la reina departamental busca transformar su paso por la Vendimia en un puente de sanación colectiva , priorizando la labor social y el cuidado del prójimo.

En el Back de Vendimia 2026 , el ciclo que revela el alma de la Fiesta de la Vendimia , Mariana recuerda a la niña de seis años que jugaba a ser reina y asume que el camino hacia el cetro no fue lineal.

Para tener en cuenta Lavalle reprograma su Fiesta de la Vendimia por las tormentas del sábado: cuándo y dónde será

"Decidí enfrentar el miedo a la exposición", confesó con honestidad. Fue esa misma valentía la que la llevó a entender que su rol podía ser la medicina que muchos jóvenes de su departamento necesitaban.

Para Mariana, la salud mental no es solo un concepto académico, sino una urgencia territorial. La soberana contó que tras participar en encuestas escolares, descubrió una realidad que la movilizó: el 80% de los estudiantes no sabía a dónde acudir ante una crisis emocional.

"Está bueno que la gente sepa que hay ayuda, que existen líneas telefónicas y lugares como el nuevo pabellón del Hospital Enfermeros Argentinos. Si no tenés esa mano en un momento crítico, el problema puede volverse grave", explicó con la firmeza de quien ha hecho de la empatía su bandera.

Su proyecto como reina no busca solo informar, sino desestigmatizar. En un mundo de redes sociales y juicios rápidos, ella propone la escucha activa y la difusión de recursos públicos, convirtiéndose en una embajadora de la vida en su sentido más integral.

Embed

Entre la comida casera, gatos rescatados y el calor del hogar

La faceta pública de Mariana se nutre de una vida privada marcada por la ternura. En su casa de Alvear, conviven sus padres, sus hermanas mellizas y ocho gatos rescatados -Pantera, Panky, Flan, Zorrito, entre otros- que son, según sus palabras, su vida entera.

Este amor por lo pequeño y lo vulnerable se traduce también en sus domingos familiares. Heredera de recetas secretas, disfruta cocinar ñoquis y pizzas caseras junto a su padre y su abuela, manteniendo viva esa tradición mendocina donde el alimento es, ante todo, una excusa para el encuentro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Una corona que abraza

La fiesta que la coronó se llamó "Atuel, Abrazo de Vendimia", y no hubo nombre más profético. Mariana hoy es ese abrazo. Es la estudiante de Contador Público que puso pausa a sus libros para aprender a leer el corazón de su comunidad.

Luego de un momento de distención, junto a su amiga Constanza, Mariana se remonta a su niñez y al mirar una fotografía de su infancia asegura con firmeza que observa a una niña que aprendió que la única forma de crecer es ayudando a otros a levantarse.

"Es un orgullo inmenso poder dejar a Mendoza en lo más alto", dice con una sonrisa, pero está claro que para ella, "lo más alto" no es un podio, sino el bienestar de su gente.

10 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de General Alvear, Mariana Belén Perra Cucatto, el back Para Mariana, la única forma de crecer es ayudando al prójimo. Foto: Cristian Lozano

Un producto premium que honra la Vendimia

El Back de Vendimia no es solo un programa: es una experiencia audiovisual que pone en valor a sus protagonistas y a quienes hacen posible este proyecto.

Acompañan esta edición marcas que apuestan a la excelencia, al trabajo sostenido y a la identidad mendocina: AMSAT Concesionario Oficial Chevrolet, Chocolezza, Modo Market, La Florita, Pascual Porco Estilistas y Deborah Funes Esteticista. Su presencia no es un detalle; es parte esencial de un producto premium que celebra la Vendimia desde el respeto, la estética y la emoción.

1771848252234-10-febrero-2026-produccion-andino-streaming-reina-vendimia-departamental-general-alvear-mariana-belen-perra-cucatto-el-back

Lo que viene: más historias, más Vendimia

El camino al Frank Romero Day se vive capítulo a capítulo. El equipo de El Back de Vendimia 2026 te invita a seguir este recorrido íntimo y bien mendocino, capítulo a capítulo.

Leé todas las entrevistas en la sección especial de El Back de Vendimia .

. Mirá todos los episodios completos en YouTube – Andino Streaming.

Staff: el equipo de "El Back de Vendimia 2026"

El Back de Vendimia 2026 es el resultado de un equipo que entiende la Vendimia no solo como fiesta, sino como identidad y relato colectivo.

Bajo la Dirección General de Mabel Cirona, el proyecto cobra forma con una mirada integral que articula contenido, sensibilidad y excelencia. La Dirección Audiovisual de Mike Bartoluce y la conducción de Erika García imprime ritmo, cercanía y profundidad narrativa, acompañado por la Producción General de Erika García, clave en la coordinación y el pulso del ciclo.

La cámara de Daniel Cano, la edición de Chiara Perrini, la estrategia en RRSS de Florencia Gaspari y Giuliana Pierucci, la fotografía de Cristian Lozano y el arte de Horacio Bogado completan un engranaje creativo que transforma cada entrevista en una experiencia cuidada, emotiva y auténtica, a la altura de la Fiesta máxima de los mendocinos.