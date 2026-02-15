Con más de 1.200 votos, Godoy Cruz eligió a su Reina de la Vendimia: conocé a las soberanas

En una velada cargada de emoción, tradición y tecnología, Godoy Cruz eligió a su Reina de la Vendimia 2026 . Martina Rocío Arenas fue la más votada en el proceso online y representará al departamento, mientras que Luna Puebla Pierpaoli asumirá como virreina tras una celebración multitudinaria en el Parque San Vicente .

Martina , representante del distrito Las Tortugas , obtuvo 1.234 votos en la elección, mientras que Luna Puebla Pierpaoli , de San Francisco del Monte , fue consagrada virreina con 1.048 apoyos . En total, más de 5.500 personas participaron del proceso de votación habilitado para vecinos mayores de 18 años con domicilio en el departamento.

El intendente Diego Costarelli destacó el trabajo detrás del evento y expresó que el objetivo fue que “todos los godoicruceños puedan disfrutar de una fiesta hecha con mucho esfuerzo”. La celebración contó con una puesta escénica de más de 180 artistas en escena , con un despliegue técnico y audiovisual que acompañó el relato central de la obra.

La fiesta departamental llevó por título “Origen y Futuro” , una propuesta teatral y musical escrita por Darío Anís y dirigida por Paula Giuffrida , que recorrió la historia vendimial del departamento y la provincia. La trama incluyó referencias al vínculo con la tierra , el trabajo colectivo , la herencia de los pueblos originarios , la inmigración y el rol de la mujer en la vitivinicultura mendocina.

fiesta vendimia godoy cruz 2026 Danzas folclóricas, tango y lenguajes urbanos cautivaron a mendocinos y turistas durante la noche del sábado 14 de febrero. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz.

Uno de los ejes del espectáculo fue la figura de Delia Larrive Escudero, primera Reina Nacional de la Vendimia en 1936, cuya historia fue recreada mediante una representación con inteligencia artificial. Además, la narrativa combinó danzas folclóricas, tango y lenguajes urbanos, a través del personaje de Ayelén, una joven trabajadora de bodega que descubre un nuevo mundo de innovación y conocimiento tras un accidente tecnológico.

Durante la noche también se realizó la Peña Folclórica y el Festival a Morfar, que continuará hasta el lunes con propuestas culturales y gastronómicas. Entre los invitados destacados estuvieron Analia Ortiz Baeza, quien celebró 50 años como Reina Nacional, y Gabriela Koltes, última soberana departamental que obtuvo la corona nacional.

fiesta vendimia godoy cruz 2026 1 El vínculo con la tierra, el trabajo colectivo, la herencia de los pueblos originarios, la inmigración y el rol de la mujer fueron algunos de los momentos más destacados. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz.

La nueva soberana presentó el proyecto “Comer bien, sentirse bien”, enfocado en promover una alimentación saludable, consciente e inclusiva como herramienta para mejorar la calidad de vida.