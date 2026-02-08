8 de febrero de 2026
Godoy Cruz celebra el cierre de febrero con música y danza en el Espacio Verde Pescarmona

El 28 de febrero, desde las 20, el Espacio Verde Pescarmona de Godoy Cruz recibe un evento gratuito con música en vivo, ballets y gastronomía.

Música en vivo en Godoy Cruz.

Música en vivo en Godoy Cruz.

Febrero se despide a puro ritmo en Godoy Cruz, con un evento que reunirá a destacados músicos de diferentes géneros, ballets, comidas típicas y feria de emprendedores. Sonidos populares encenderán el Espacio Verde Pescarmona, el día 28 de febrero a las 20.00 horas

Con entrada libre y gratuita, el evento es organizado por Subsecretaria de Cultura del Gobierno de Mendoza, las municipalidades de Guaymallén y Godoy Cruz; Carta Negra Producciones y MTM Multieventos.

Entonces, canciones de raíz de folclore, así como la alegría de la cumbia y el cuarteto se apoderan del escenario principal.

El talento de Godoy Cruz agita la jornada

En el predio, el público podrá deleitarse con diferentes Foodtrucks y sus opciones es gastronomía. Además, participar de una degustación de vinos y conocer las novedades que ofrece la Feria de Emprendedores.

En cuanto a la cartelera, elencos como el Ballet Raza Criolla y el Ballet Folclórico Gualey llenarán de talento la pista, con sus cuadros coreográficos.

Asimismo, actuará una de las parejas de bailarines que representó a Mendoza en el Certamen Pre Cosquín 2026, integrada por Alejo Sosa y Camila Peralta.

La formación de artistas promete brindar momentos inolvidables, con Cristian Capurelli; German Olivares y las bandas Cuarto Creciente; La Trova Menduka y El Mambo.

