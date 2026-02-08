Godoy Cruz celebra el cierre de febrero con música y danza en el Espacio Verde Pescarmona

Febrero se despide a puro ritmo en Godoy Cruz , con un evento que reunirá a destacados músicos de diferentes géneros, ballets, comidas típicas y feria de emprendedores . Sonidos populares encenderán el Espacio Verde Pescarmona, el día 28 de febrero a las 20.00 horas

Con entrada libre y gratuita , el evento es organizado por Subsecretaria de Cultura del Gobierno de Mendoza, las municipalidades de Guaymallén y Godoy Cruz; Carta Negra Producciones y MTM Multieventos.

Derechos y comunidad Godoy Cruz: asesoramiento legal gratuito sobre derechos y defensa del consumidor

Beneficios para vecinos Godoy Cruz ofrece descuentos por el pago anticipado de tasas municipales

Entonces, canciones de raíz de folclore , así como la alegría de la cumbia y el cuarteto se apoderan del escenario principal.

En el predio, el público podrá deleitarse con diferentes Foodtrucks y sus opciones es gastronomía . Además, participar de una degustación de vinos y conocer las novedades que ofrece la Feria de Emprendedores.

En cuanto a la cartelera, elencos como el Ballet Raza Criolla y el Ballet Folclórico Gualey llenarán de talento la pista, con sus cuadros coreográficos.

Asimismo, actuará una de las parejas de bailarines que representó a Mendoza en el Certamen Pre Cosquín 2026, integrada por Alejo Sosa y Camila Peralta.

La formación de artistas promete brindar momentos inolvidables, con Cristian Capurelli; German Olivares y las bandas Cuarto Creciente; La Trova Menduka y El Mambo.