Cuánto cuestan hoy las viviendas que entrega el IPV en Mendoza

Mientras que son miles los mendocinos que sueñan con poder acceder a la casa propia, ya sea a través de créditos hipotecarios de la banca privada o del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la duda de muchos es cuánto sale una vivienda. En esta nota te contamos cuál es el valor de las casas que ofrece el IPV.

A través del organismo, el Estado provincial, brinda soluciones habitacionales más accesibles, teniendo en cuenta que se trata de una de las más baratas del mercado ya que están destinadas a viviendas sociales.

Para que tengas una referencia del valor de las viviendas del IPV, nos basamos en las que se entregaron semanas atrás, del barrio más grande de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo. Se trata de Los Cerezos II, un complejo ubicado en Vista Flores, Tunuyán .

Las viviendas, de construcción tradicional , cuentan con una superficie cubierta promedio de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, estar-comedor y cocina, y disponen de todos los servicios. El valor aproximado de cada unidad, incluido el terreno, es de $89 millones, con una cuota promedio de $173.000.

Las casas que entrega el IPV son de las más baratas del mercado ya que están destinadas a viviendas sociales.

Además de las casas, el IPV ejecutó la totalidad de las obras de infraestructura urbana, que incluyen cordón, cuneta, banquina, arbolado y asfalto, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad y entorno urbano.

“El costo de una vivienda como ésta ronda los 100 millones de pesos. Es inaccesible para el 90% de los mendocinos y de los argentinos si no existe financiamiento. Nadie podría hacerlo solo, ni las personas ni las uniones vecinales, si no hay un Estado que acompañe”, destacó el propio gobernador Alfredo Cornejo.

En este caso se trata del modelo ALAS, correspondientes a la Línea I del organismo. Se trata de una vivienda de 64 metros cuadrados, con estar-comedor, cocina, dos dormitorios y baño, "pensada para que una familia pueda desarrollarse con dignidad y proyectar su futuro", expresó Gustavo Cantero, titular del IPV.