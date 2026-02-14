14 de febrero de 2026
Fin de semana XL: cómo está el Paso a Chile y por qué hay cientos de motos en la montaña

El Paso Los Libertadores registra hasta 90 minutos de demora hacia Chile. El Encuentro de Mototurismo moviliza 450 motos en alta montaña.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores y el impacto del 12° Encuentro Internacional de Mototurismo

Según información oficial, en el complejo argentino Roque Carranza (sentido Chile–Argentina) se registran demoras de hasta 10 minutos, lo que favorece un tránsito ágil y una circulación fluida para vehículos particulares y transporte liviano.

En contraste, quienes se dirigen hacia el complejo chileno Los Libertadores (sentido Mendoza–Chile) deben prever demoras de hasta 90 minutos.

Esto es como consecuencia del mayor flujo vehicular y de los controles migratorios y aduaneros propios del cruce internacional.

Cabe recordar que el Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, aunque se recomienda a los conductores informarse previamente sobre el estado del tránsito, la documentación requerida y las condiciones climáticas.

En el marco del 12° Encuentro Internacional de Mototurismo, las autoridades informaron que la tradicional caravana reúne a unas 450 motocicletas que avanzan rumbo a Uspallata, generando un aumento del movimiento vehicular en la zona y la necesidad de circular con extrema precaución.

El recorrido de las motos culmina el domingo en el Monumento del Cristo Redentor de los Andes, ubicado a 3.854 metros sobre el nivel del mar, donde se llevará a cabo el abrazo simbólico de la Paz y el tradicional intercambio de banderas entre delegaciones internacionales.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

