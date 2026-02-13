13 de febrero de 2026
Impulsan la separación de residuos en origen en alta montaña y refuerzan la implementación de la Ley GIRSU

El Ministerio de Energía y Ambiente desplegó en Horcones una jornada de concientización con participación de recuperadores urbanos, voluntarios y organismos.

El Ministerio de Energía y Ambiente realizó una jornada de vinculación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en el área de Horcones, uno de los puntos de mayor tránsito hacia el Paso Internacional a Chile durante el fin de semana largo. Se trata de la campaña provincial Montañas sin Basura.

“El objetivo fue explicar a la ciudadanía cómo separar correctamente y la importancia que tiene la separación en origen. Además, pusimos en valor el trabajo que realizan los recuperadores urbanos una vez que cada ciudadano cumple con su parte”, afirmó Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente.

“La jornada fue muy positiva. La gente se mostró agradecida y contenta con la iniciativa, muchas personas se acercaron por voluntad propia para consultar y nos acompañaron de manera muy favorable en esta propuesta”, agregó.

La actividad se integra a la política provincial que impulsa un cambio estructural en el tratamiento y valorización de materiales, promoviendo responsabilidad ciudadana y fortaleciendo el circuito de recuperación.

“Entendemos que la salubridad de estos ecosistemas tan frágiles, como los de alta montaña, nos repercute a todos y también a nuestra fauna silvestre. Comprender que los residuos que vemos dispersos tienen un destino —los contenedores verdes para lo reciclable y los negros para la basura— es fundamental para que este lugar que tanto queremos y cuidamos se mantenga en las condiciones que corresponde”, afirmó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Cuando vengas, cruces o estés en la montaña, separá tus residuos. Y aquello que no vayas a usar o no sepas dónde depositar, colocalo en una bolsa y llevátelo a tu casa. La montaña tiene que estar sin basura. Cuando vengas, cruces o estés en la montaña, separá tus residuos. Y aquello que no vayas a usar o no sepas dónde depositar, colocalo en una bolsa y llevátelo a tu casa. La montaña tiene que estar sin basura.

Del operativo participaron las direcciones de Biodiversidad y Ecoparque; de Gestión y Fiscalización Ambiental; el Área de Juventud de la Provincia, la Cooperativa El Algarrobo, el Municipio de Las Heras, a través de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, la Dirección de Juventudes y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y la organización de la sociedad civil ASEZ.

Campaña provincial Montañas sin Basura, del Ministerio de Energía y Ambiente.

Capacitación previa con recuperadores urbanos

Esta acción comenzó con un encuentro con la Cooperativa El Algarrobo, que trabaja en el Centro Verde de Las Heras y gestiona los residuos secos recolectados en los contenedores verdes instalados en Horcones.

Estos recuperadores urbanos brindaron a los voluntarios herramientas concretas para transmitir información precisa durante la jornada en territorio. Se abordaron la separación correcta, las diferencias entre fracciones secas y húmedas, el rol de los recuperadores dentro del sistema GIRSU, los principios de economía circular, el impacto ambiental de la disposición final, los procesos de revalorización y la importancia social del reciclaje.

Luego de la capacitación, los equipos desarrollaron tareas de concientización directa con familias que aguardaban el cruce hacia Chile. Durante el intercambio se explicó el alcance de la normativa, la próxima implementación de la separación en origen en los municipios y la importancia de utilizar los contenedores verdes destinados a residuos secos.

La metodología priorizó el diálogo cercano, la entrega de información clara y el acompañamiento a la ciudadanía en la comprensión de un cambio cultural que requiere participación colectiva.

La iniciativa implicó acciones directas con vecinos y visitantes.

El nuevo modelo que propone la Ley GIRSU

La Ley GIRSU establece un esquema integral para eliminar progresivamente los basurales a cielo abierto y avanzar hacia un sistema moderno basado en la separación en origen, la valorización de residuos y la inclusión social. Entre sus ejes se encuentran:

  • El cierre definitivo de basurales,
  • La regionalización operativa de la provincia,
  • La promoción de consorcios municipales con infraestructura tecnificada,
  • El impulso a la economía circular,
  • La integración formal de recuperadores urbanos,
  • La creación del Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente y,
  • La obligación de los municipios de desarrollar sus planes de gestión.
