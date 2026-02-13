Incendio destruyó por completo una vivienda familiar en Luján de Cuyo (Imagen ilustrativa) Foto: Cristian Lozano

Por Luis Calizaya







Una vivienda familiar del barrio El Mirador de Luján de Cuyo quedó completamente destruida tras un incendio que se inició en una de las habitaciones. Aunque aún no se conocen las causas, no se registraron heridos de gravedad, ya que la familia logró salir a tiempo ante la rápida propagación de las llamas.

Grave incendio en Luján de Cuyo: sin heridos, pero con pérdidas totales Cerca del mediodía, en el barrio El Mirador de Costa Flores, móviles policiales y dotaciones del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios de Luján trabajaron para sofocar el incendio en una vivienda particular.

Tras entrevistar a los damnificados, el propietario confirmó que el fuego comenzó en uno de los dormitorios y fue advertido por uno de sus hijos. Ante la rápida expansión del fuego y la intensa acumulación de humo, la familia logró evacuar la casa a tiempo.

Pese a las tareas de extinción, las llamas consumieron la totalidad del inmueble y se constataron pérdidas totales. Además, se solicitó la intervención de Defensa Civil ante el riesgo de derrumbe.

Los afectados fueron asistidos por personal de emergencias y no presentaron lesiones ni signos de intoxicación. La causa es investigada por la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que dispuso peritajes a cargo de Bomberos para determinar el origen del siniestro.