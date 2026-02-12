Policias resolvieron delitos y transformaron un premio en ayuda: donaron entradas al circo

En un acto emotivo y solidario, efectivos de la Policía de Mendoza recibieron 20 entradas para el Circo Rodas como recompensa por resolver hechos delictivos en las inmediaciones del predio. Lejos de destinarlas a uso personal, decidieron sorprender a los niños del merendero “Rayito de Luz” , apadrinado por la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

La historia comenzó con la intervención del Cuerpo de Motorizado de Prevención (CUMOT) en dos procedimientos realizados en las inmediaciones del Circo Rodas , en Guaymallén.

El primero se originó tras la denuncia por el robo de un Peugeot 504 que estaba estacionado dentro del predio. Días más tarde, el auto fue recuperado en calle Alfonsina Storni durante un control vehicular , cuando se constató que tenía pedido por hurto agravado.

En otro procedimiento, los efectivos detuvieron a un hombre que consumía bebidas alcohólicas y cobraba estacionamiento en la vía pública . Tras ser identificado, se verificó que tenía una medida judicial pendiente , por lo que fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

Además de las entradas, se encargaron del transporte y repartieron comida.

En agradecimiento por el trabajo realizado, el productor del Circo Rodas entregó 20 entradas a los efectivos de la CUMOT.

Sin embargo, los policías decidieron donar ese reconocimiento a los niños del merendero “Rayito de Luz”, ubicado en el barrio Grilli Norte de Puente de Hierro, en Los Corralitos.

La actividad solidaria fue coordinada por la jefatura de la UAP, que organizó el traslado de los chicos y sus acompañantes a la función nocturna. Además, se dispuso la entrega de raciones alimentarias durante la jornada.