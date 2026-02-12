12 de febrero de 2026
{}
cordón del plata

Mega operativo policial en Tupungato: 46 aprehendidos

Distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizaron un mega operativo en zona del Cordón del Plata, en Tupungato.

 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un megaoperativo en distintos puntos de Tupungato, dejando como resultado la aprehensión de 46 personas, de las cuales al menos 10 de estos quedaron detenidos por tener medidas pendientes con la justicia.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza quienes, mediante puestos fijos y controles aleatorios, realizaron identificación con equipos biométricos y también algunos patrullajes en barrios conflictos, sobre todo, en zona del Cordón del Plata.

tupungato se prepara para la 2ª edicion de la epica race con premios y ultimos cupos disponibles
para tener en cuenta

Tupungato se prepara para la 2ª edición de la Épica Race con premios y últimos cupos disponibles
Tupungato: la policía de Mendoza recuperó 20 bolsas de arpillera con manzanas.
Valle de Uco

Operativo nocturno en Tupungato: detenidos, secuestros y un robo de manzanas frustrado

Entre todos los aprehendidos se destacan dos hombres que fueron sorprendidos en la vía pública y tenían pedidos de captura.

El mega operativo desplegado por la Policía de Mendoza se realizó este miércoles entre las 18 y 22. Participaron del mismo personal dependiente de la Jefatura Policía Departamental Tupungato, distintos móviles de la Unidad Especial de Patrullaje, efectivos de Comisaria 20 y las subcomisarias de San José y Cordón del Plata.

Operativo policial allanamiento movil
Todos estos contaron con el apoyo de Cuerpos Especiales y Policía Rural, entre otras divisiones.

El operativo consistió en puestos fijos en control de personas con equipos biométricos y patrullajes preventivos en todos los barrios con identificación de personas.

De esta forma fueron demoradas 36 personas por averiguación de antecedentes y otros 10 individuos quedaron detenidos.

Dos de estos tenían pedido de captura, otros cinco poseían medidas pendientes por distintas fiscalías del Valle de Uco, dos fueron detenidos en medio del operativo por una riña y también fue capturado un sujeto por desobediencia al incumplir una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja.

Todos estos quedaron a disposición de distintas fiscalías y en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de ellos.

El martes, las mismas divisiones habían realizado otro operativo similar con varios detenidos.

