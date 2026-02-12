Mega operativo policial en Tupungato: 46 aprehendidos

Uno de los controles en Tupungato.

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un megaoperativo en distintos puntos de Tupungato , dejando como resultado la aprehensión de 46 personas, de las cuales al menos 10 de estos quedaron detenidos por tener medidas pendientes con la justicia.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza quienes, mediante puestos fijos y controles aleatorios, realizaron identificación con equipos biométricos y también algunos patrullajes en barrios conflictos, sobre todo, en zona del Cordón del Plata.

Valle de Uco Operativo nocturno en Tupungato: detenidos, secuestros y un robo de manzanas frustrado

para tener en cuenta Tupungato se prepara para la 2ª edición de la Épica Race con premios y últimos cupos disponibles

Entre todos los aprehendidos se destacan dos hombres que fueron sorprendidos en la vía pública y tenían pedidos de captura.

El mega operativo desplegado por la Policía de Mendoza se realizó este miércoles entre las 18 y 22. Participaron del mismo personal dependiente de la Jefatura Policía Departamental Tupungato, distintos móviles de la Unidad Especial de Patrullaje, efectivos de Comisaria 20 y las subcomisarias de San José y Cordón del Plata.

Operativo policial allanamiento movil Uno de los procedimientos realizados por la Policía de Mendoza en Tupungato.

Todos estos contaron con el apoyo de Cuerpos Especiales y Policía Rural, entre otras divisiones.

El operativo consistió en puestos fijos en control de personas con equipos biométricos y patrullajes preventivos en todos los barrios con identificación de personas.

De esta forma fueron demoradas 36 personas por averiguación de antecedentes y otros 10 individuos quedaron detenidos.

Dos de estos tenían pedido de captura, otros cinco poseían medidas pendientes por distintas fiscalías del Valle de Uco, dos fueron detenidos en medio del operativo por una riña y también fue capturado un sujeto por desobediencia al incumplir una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja.

Todos estos quedaron a disposición de distintas fiscalías y en las próximas horas se definirá la situación procesal de cada uno de ellos.

El martes, las mismas divisiones habían realizado otro operativo similar con varios detenidos.