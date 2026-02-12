Tupungato se prepara para la 2ª edición de la Épica Race con premios y últimos cupos disponibles

Falta menos de un mes para que Tupungato vuelva a ser escenario de uno de los eventos deportivos más esperados del calendario local y provincial. El próximo domingo 1 de marzo se disputará la Segunda Edición de la “Épica Race ”, una exigente competencia de obstáculos que se desarrollará en las inmediaciones del Camping Municipal.

La “Épica Race” es una propuesta única en la provincia , pensada para quienes buscan superarse y poner a prueba resistencia, fuerza y estrategia en un entorno natural. El desafío contempla un circuito de 7 kilómetros con diferentes postas físicas y técnicas que los corredores deberán superar para poder avanzar hasta la meta.

Desde la Dirección de Deportes y Recreación confirmaron que quedan pocos cupos disponibles. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio oficial www.tupungato.gov.ar . La inscripción incluye remera oficial, medalla finisher y kit del corredor.

La competencia contará con ramas masculina y femenina, en dos modalidades:

Élite: individual, desde 18 años.

Competitiva: individual segmentada por edades (18–29, 30–39, 40–49 y +50 años).

La categoría Élite largará a las 9, mientras que la competitiva comenzará a las 9.30, con salidas cada 15 minutos.

Premios en efectivo

Los cinco mejores puestos de la categoría Élite recibirán premios en efectivo:

1°: $200.000

2°: $150.000

3°: $120.000

4°: $100.000

5°: $80.000

La premiación está prevista al finalizar la competencia, aproximadamente a las 13.30.

Convocatoria a voluntarios

En paralelo, la Dirección de Deportes convoca a vecinos y deportistas que deseen sumarse como fiscalizadores de obstáculos durante la carrera.

Quienes se postulen participarán de reuniones informativas previas, donde se explicará el funcionamiento del circuito, las tareas asignadas y las medidas de seguridad. La inscripción se realiza a través del formulario “Inscripción Voluntarios ”.