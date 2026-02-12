12 de febrero de 2026
Menos impuestos, más obras: las construcciones privadas crecieron cerca del 400% en Guaymallén

Con la implementación del programa Aforo Cero, el departamento recibió mayor cantidad de inversiones y motorizó las obras privadas.

Con unos treinta días de vigencia, los metros cuadrados declarados para nuevas obras crecieron de 8.339 metros cuadrados en mayo a 40.607 metros cuadrados en junio de 2025, lo que representa un incremento de casi un 400%.

El dato de junio constituye el mayor registro mensual del que se tenga antecedente en el departamento y marca un cambio claro en la tendencia que se venía observando durante el primer tramo del año 2025.

El programa eliminó el pago del aforo —que es el derecho municipal que se abona al iniciar una obra por la evaluación técnica y administrativa de un proyecto— y simplificó los trámites vinculados a nuevas construcciones, reduciendo costos y tiempos para desarrolladores, comerciantes y particulares que deciden invertir.

Menos impuestos y más obras en Guaymallén

El intendente del departamento del Gran Mendoza, Marcos Calvente explicó que el análisis se realizó en base al comportamiento histórico de los últimos cuatro años.

“El análisis que hacemos es técnico y comparativo. Observamos los metros cuadrados de nueva obra e inversión mes a mes y la superficie acumulada bajo la curva de los últimos cuatro años, que son los datos disponibles. Durante los primeros cinco meses de 2025 veníamos por debajo de los mismos meses de años anteriores. Todos los meses mostraban menor cantidad de metros cuadrados nuevos de obra privada. Eso hacía que los números nos dieran en negativo, es decir, que no se elegía tanto a Guaymallén para construir”.

Según detalló, el punto de inflexión se produce tras la implementación del programa. “A partir del lanzamiento de Impulsamos Guaymallén, que incluye, entre otras iniciativas, Aforo Cero, la tendencia cambia de manera inmediata. El primer mes de su implementación generó impacto y mostró un crecimiento cercano al 400% en los metros cuadrados presentados para obra nueva. Desde ese momento, los valores comenzaron a ubicarse muy por encima de los años anteriores”.

grafico_mayo.jpg-1536x1087

Más inversión, más empleo, más desarrollo

El crecimiento no fue un hecho aislado. La tendencia positiva se sostuvo durante el resto del año. “Lo más importante es que no fue un pico aislado. El crecimiento se sostuvo y, pese a los primeros cinco meses negativos, logramos cerrar el año con cerca de 100.000 metros cuadrados nuevos, lo que representa un incremento del 70% respecto del promedio de los últimos años y un 75% más que el año anterior”, destacó Calvente.

"Eso demuestra que cuando se toman decisiones concretas para facilitar la inversión y reducir costos, el sector privado responde” - Marcos Calvente.

Cada metro cuadrado nuevo implica más empleo en la construcción y en toda su cadena de valor, mayor demanda para profesionales técnicos, más actividad para proveedores y pymes locales y mayor movimiento comercial.

02 de Febrero de 2025. intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, obra integral San Francisco Del Monte
Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Programa Aforo Cero en Guaymallén

La construcción es uno de los principales motores de la economía local. Cuando crece la obra privada, crece el trabajo y se multiplica el impacto en toda la cadena productiva.

Aforo Cero forma parte de una estrategia integral de modernización administrativa orientada a atraer inversiones, impulsar el crecimiento sostenible y generar más oportunidades para los vecinos.

El programa Aforo Cero en Guaymallén elimina los costos de derechos de construcción y tasas de habilitación comercial para nuevas obras, industrias y viviendas, buscando fomentar la inversión privada y reducir la burocracia. Esta medida, junto con la eliminación de 101 tasas, busca simplificar los trámites y disminuir el costo fiscal de los emprendimientos. El programa se puso en vigencia en mayo de 2025 y se extenderá durante todo 2026.

Detalles del programa y medidas complementarias

  • Aforo Cero (Construcción/Habilitación): costo municipal cero en aforos para nuevas obras, centros comerciales, edificios y habilitaciones.
  • Guaymallén Invierte con Vos: ofrece un reintegro del 40% de la inversión realizada en nuevos comercios o ampliaciones, con un tope de $4.000.000 por proyecto.
  • Reintegro (40%): se distribuye un 50% en efectivo y 50% en crédito fiscal municipal transferible.
  • Simplificación Tributaria: se han eliminado 101 tasas, aforos y derechos obsoletos.
  • ANR para Comercios: existe una línea de Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $3.000.000 para mejoras en locales (fachadas, instalaciones).
