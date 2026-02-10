10 de febrero de 2026
{}
De Tucumán a Tunuyán: la vida itinerante de Óscar Pérez, trabajador golondrina que sostiene a su familia

La historia de Óscar Pérez refleja la realidad de los trabajadores golondrina que recorren el país detrás de empleo y sostienen a sus familias a la distancia.

Óscar Orlando Pérez tiene 30 años, es tucumano y desde hace cuatro meses trabaja en Tunuyán como obrero rural golondrina. Como miles de trabajadores del norte argentino, viaja cada temporada a Mendoza en busca de changas y tareas de finca para poder sostener a su familia. Su historia mezcla tradición, necesidad y un esfuerzo constante por no soltar el vínculo con sus cuatro hijos, a quienes hoy ve poco por las condiciones laborales.

“Vengo todos los años a Mendoza. Desde chiquito me traía mi papá. Antes veníamos en familia y trabajábamos todos juntos en la finca”, cuenta. Aquella dinámica cambió con el tiempo: la falta de empleo estable en Tucumán lo empujó a salir solo a buscar oportunidades. “Allá no hay trabajo, no hay nada”, resume.

Óscar es uno de nueve hermanos. Perdió a su madre cuando tenía 8 años y desde entonces —dice— se mantuvieron unidos. Hoy su familia está dispersa por distintas provincias siguiendo las temporadas productivas. “Algunos están en Río Negro, otros vienen para acá. Cada uno va donde puede conseguir algo”.

La importancia de la familia

Padre de cuatro chicos —de 11, 8, 6 años y una beba de un año y siete meses—, asegura que una de las decisiones más duras fue dejar de traerlos con él a Mendoza. “Antes primero venía yo, conseguía un lugarcito y después los traía. Ahora no. Hay poco trabajo, poco pago, está el tema de la escuela. Prefiero venirme solo y ayudar desde acá”.

Su experiencia laboral es amplia y aprendida en la práctica. Además de tareas rurales, realiza trabajos de construcción y mantenimiento. “Mi papá me llevaba a trabajar de chico en obras. Yo miraba y aprendía. Hoy hago lo que sea: limpieza, revoque, lo que salga. Si lo puedo hacer, lo hago”.

Actualmente no está trabajando en la cosecha. La informalidad, reconoce, es muchas veces la única alternativa inmediata para no perder ingresos sociales.

El objetivo de Óscar es juntar dinero para darle mayor estabilidad a su hogar y volver a emprender por cuenta propia. “Quiero conseguir más trabajo, ayudar a mi familia y poder ahorrar algo para mí. Me gustaría ir a Chile, comprar cosas para vender. Antes, cuando estaba solo, hacía eso y tenía plata todos los días. Ahora se me hace muy difícil ahorrar”.

Embed - La vida del trabajador golondrina: del Norte del país al Valle de Uco, en busca de trabajo y futuro

En sus recorridas diarias por la zona urbana de Tunuyán ve reflejada una realidad que se repite: trabajadores migrantes sin techo fijo ni empleo seguro. “Veo mucha gente del norte durmiendo en la terminal o en la calle. A veces están con niños. Por eso yo no traigo a los míos si no tengo un lugar seguro o una guardería donde puedan estar”.

A pesar de las dificultades, se mantiene disponible para cualquier oportunidad laboral. Ofrece su mano de obra para tareas rurales, de construcción o servicios generales. “Estoy a disposición para lo que sea”, afirma. Quienes deseen contactarlo para ofrecer trabajo pueden comunicarse al 2622-257120, por llamada o WhatsApp. Su teléfono, hoy, es también su principal herramienta de trabajo y esperanza.

