Un pueblo del vino en San Carlos: más de 25 bodegas para disfrutar el fin de semana largo

En el marco del proyecto turístico integral, La Consulta será escenario de la feria "Vino Vivo" que reunirá a vecinos y turistas para degustar vinos locales y gastronomía regional.

San Carlos se prepara para vivir una nueva edición de “Vino Vivo” en La Consulta, una propuesta turística y gastronómica pensada para el fin de semana largo de Carnaval. Con la participación de casi 30 bodegas locales, música en vivo y restaurantes invitados, la feria busca celebrar la identidad vitivinícola del departamento y acercarla a vecinos y visitantes.

"Vino Vivo" en San Carlos: de qué trata y cómo participar en la feria

La coordinadora de Pueblo del Vino, Sandra Martelossi, destacó el crecimiento del evento, el cual comenzó con pocos productores y este año reunirá a 27 bodegas, todas de San Carlos. “ Es un momento ideal para que nuestro pueblo y los turistas conozcan lo que hacemos”, señaló. Además, siete restaurantes se sumarán sobre calle Seretti, consolidando una verdadera fiesta del vino y la gastronomía local.

La feria se distribuirá entre calle San Martín, donde estará la pérgola con las bodegas, y calle Seretti, espacio destinado a la propuesta gastronómica. La apertura será a las 19, cuando comenzará la venta de tickets. El valor será de $15.000 e incluirá una copa y tres degustaciones para canjear en cualquiera de las bodegas participantes. También se podrán adquirir tickets adicionales sin copa. La venta se extenderá hasta las 23 y las degustaciones podrán realizarse hasta la medianoche.

El encuentro contará con música en vivo y un momento especial por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. En la plaza se presentará un recordatorio en homenaje a las 90 reinas nacionales y un reconocimiento a Stella Maris Laborde, primera Reina Nacional de la Vendimia. La organización está a cargo de la Cámara de Comercio, junto a la coordinación de Pueblo del Vino y el acompañamiento del sector privado y la Municipalidad.

Por su parte, Paola Resentera, integrante de la Cámara de Turismo, Comercio y Producción, adelantó que la intención es replicar este tipo de ferias en otros distritos como Eugenio Bustos, Pareditas y Chilecito. “Queremos que más productores y vecinos se sumen. Desde la Cámara podemos acompañar y asesorar a quienes deseen participar ”, afirmó.

Mirá la entrevista completa:

Embed - Se viene un nuevo "Vino Vivo" en San Carlos: casi 30 bodegas, gastronomía, homenajes, música y más

