3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
VITIVINICULTURA

Mauricio Sat: "El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular"

Durante el 40 aniversario de CTC, Mauricio Sat analizó la situación de la vitivinicultura en Mendoza y la necesidad de acuerdos interprovinciales.

Mauricio Sat: El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular

Mauricio Sat: "El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular"

Por Sitio Andino Economía

En el marco del 40 aniversario de la empresa CTC, el senador provincial Mauricio Sat dialogó con Noticiero Andino sobre la situación que atraviesa la vitivinicultura en Mendoza, la necesidad de reactivar herramientas del Estado y avanzar en acuerdos clave con San Juan para enfrentar el actual escenario del sector.

Durante la entrevista, el senador hizo foco en el exceso de stock vínico, la falta de financiamiento para la cosecha y la ausencia de definiciones políticas que, según expresó, resultan urgentes para sostener una de las principales economías regionales de la provincia.

Lee además
Creció el patentamiento de motos en enero 2026, impulsado por créditos y mayor accesibilidad
MERCADO AUTOMOTOR

Creció el patentamiento de motos en enero 2026, impulsado por créditos y mayor accesibilidad
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este martes 3 de febrero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero de 2026
vino, cosecha, vid, vitivinicultura.jpg
Mauricio Sat se refirió a la situación de la vitivinicultura y a la necesidad de avanzar en políticas que acompañen al sector.

Mauricio Sat se refirió a la situación de la vitivinicultura y a la necesidad de avanzar en políticas que acompañen al sector.

La vitivinicultura y los acuerdos pendientes

“Es un problema muy grande que tenemos y alguien se tiene que hacer cargo”, afirmó Sat, al referirse a la situación actual del sector. En ese sentido, sostuvo que “el stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular” y remarcó que “hay herramientas que tiene el Estado y es necesario que se haga algo”. Entre ellas, mencionó de manera puntual que “tenemos un banco de vino que hoy no se le está dando funcionamiento”.

En esa línea, el senador subrayó la importancia de retomar el acuerdo interprovincial: “Es importantísimo que de manera urgente Mendoza se junte con San Juan y establezca el porcentaje que se va a destinar a mosto concentrado”.

Sat también se refirió a la falta de financiamiento para el sector y recordó que “históricamente han existido líneas de crédito para cosecha y acarreo”, aunque aclaró que este año no han visto ese acompañamiento. Ante este escenario, adelantó que van a presentar alternativas para sostener la industria.

El rol del Estado y reconversión de la actividad

Finalmente, el senador cuestionó la ausencia de políticas activas y afirmó: “Cuando el Estado se retira, también genera estos problemas y hoy lo estamos viendo en la vitivinicultura”.

En ese marco, agregó que “Mendoza también tiene que discutir la necesidad de algunos varietales que hoy tenemos plantados, de reconvertirlos”, y remarcó que se trata de “una decisión política que hay que hacerla a corto y mediano plazo”.

Mirá la nota completa

Embed - HERRAMIENTAS PARA SOSTENER LA VITIVINICULTURA

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno profundiza el recorte de fondos a las provincias: la situación de Mendoza

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

El gobierno nacional incentiva la jubilación anticipada: argumentos y polémica

Mendoza declaró la Emergencia y el Desastre Agropecuario por heladas y granizo

ANSES: quiénes cobran este martes 3 de febrero de 2026

Dólares que entran y salen: las claves del desequilibrio cambiario de Argentina en 2025

Rodolfo Vargas Arizu: "Es un año complejo para la Argentina"

A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC

LO QUE SE LEE AHORA
Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

El Tribunal Oral Federal 1 da a conocer el veredicto del juicio contra Walter Bento. Foto: Cristian Lozano.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: seguí en vivo el veredicto del juicio por coimas en la justicia federal

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Ya funciona en Mendoza el primer hospital de gestión pública-privada del país
Gran Mendoza

Ya funciona en Mendoza el primer hospital de gestión pública-privada del país