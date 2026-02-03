Mauricio Sat: "El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular"

En el marco de l 40 aniversario de la empresa CTC , el senador provincial Mauricio Sat dialogó con Noticiero Andino sobre la situación que atraviesa la vitivinicultura en Mendoza , la necesidad de reactivar herramientas del Estado y avanzar en acuerdos clave con San Juan para enfrentar el actual escenario del sector.

Durante la entrevista, el senador hizo foco en el exceso de stock vínico , la falta de financiamiento para la cosecha y la ausencia de definiciones políticas que, según expresó, resultan urgentes para sostener una de las principales economías regionales de la provincia.

Mercado cambiario Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero de 2026

MERCADO AUTOMOTOR Creció el patentamiento de motos en enero 2026, impulsado por créditos y mayor accesibilidad

“Es un problema muy grande que tenemos y alguien se tiene que hacer cargo ”, afirmó Sat, al referirse a la situación actual del sector. En ese sentido, sostuvo que “ el stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular ” y remarcó que “hay herramientas que tiene el Estado y es necesario que se haga algo”. Entre ellas, mencionó de manera puntual que “tenemos un banco de vino que hoy no se le está dando funcionamiento”.

Mauricio Sat se refirió a la situación de la vitivinicultura y a la necesidad de avanzar en políticas que acompañen al sector.

En esa línea, el senador subrayó la importancia de retomar el acuerdo interprovincial: “Es importantísimo que de manera urgente Mendoza se junte con San Juan y establezca el porcentaje que se va a destinar a mosto concentrado ”.

Sat también se refirió a la falta de financiamiento para el sector y recordó que “históricamente han existido líneas de crédito para cosecha y acarreo”, aunque aclaró que este año no han visto ese acompañamiento. Ante este escenario, adelantó que van a presentar alternativas para sostener la industria.

El rol del Estado y reconversión de la actividad

Finalmente, el senador cuestionó la ausencia de políticas activas y afirmó: “Cuando el Estado se retira, también genera estos problemas y hoy lo estamos viendo en la vitivinicultura”.

En ese marco, agregó que “Mendoza también tiene que discutir la necesidad de algunos varietales que hoy tenemos plantados, de reconvertirlos”, y remarcó que se trata de “una decisión política que hay que hacerla a corto y mediano plazo”.

Mirá la nota completa