Mauricio Sat: "El stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular"

En el marco del 40 aniversario de la empresa CTC, el senador provincial Mauricio Sat dialogó con Noticiero Andino sobre la situación que atraviesa la vitivinicultura en Mendoza, la necesidad de reactivar herramientas del Estado y avanzar en acuerdos clave con San Juan para enfrentar el actual escenario del sector.
Durante la entrevista, el senador hizo foco en el exceso de stock vínico, la falta de financiamiento para la cosecha y la ausencia de definiciones políticas que, según expresó, resultan urgentes para sostener una de las principales economías regionales de la provincia.
“Es un problema muy grande que tenemos y alguien se tiene que hacer cargo”, afirmó Sat, al referirse a la situación actual del sector. En ese sentido, sostuvo que “el stock vínico que hoy estamos teniendo solo no se va a regular” y remarcó que “hay herramientas que tiene el Estado y es necesario que se haga algo”. Entre ellas, mencionó de manera puntual que “tenemos un banco de vino que hoy no se le está dando funcionamiento”.
En esa línea, el senador subrayó la importancia de retomar el acuerdo interprovincial: “Es importantísimo que de manera urgente Mendoza se junte con San Juan y establezca el porcentaje que se va a destinar a mosto concentrado”.
Sat también se refirió a la falta de financiamiento para el sector y recordó que “históricamente han existido líneas de crédito para cosecha y acarreo”, aunque aclaró que este año no han visto ese acompañamiento. Ante este escenario, adelantó que van a presentar alternativas para sostener la industria.
El rol del Estado y reconversión de la actividad
Finalmente, el senador cuestionó la ausencia de políticas activas y afirmó: “Cuando el Estado se retira, también genera estos problemas y hoy lo estamos viendo en la vitivinicultura”.
En ese marco, agregó que “Mendoza también tiene que discutir la necesidad de algunos varietales que hoy tenemos plantados, de reconvertirlos”, y remarcó que se trata de “una decisión política que hay que hacerla a corto y mediano plazo”.
