MERCADO AUTOMOTOR

Creció el patentamiento de motos en enero 2026, impulsado por créditos y mayor accesibilidad

El patentamiento de motos mostró una suba en enero, con más patentes registradas en todo el país. Qué modelos lideraron el top 5.

Por Sitio Andino Economía

El patentamiento de motos registró un crecimiento interanual del 15,4% en enero de 2026. Durante el primer mes del año se patentaron 68.383 unidades, frente a las 59.252 registradas en enero de 2025. El avance también se reflejó en la comparación mensual, con una suba del 13,1% respecto de diciembre.

Honda lidera el top 5 de motos más vendidas en Argentina.

Honda lidera las ventas y se reacomoda el ranking de marcas

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Honda volvió a encabezar el mercado con 13.692 unidades patentadas, consolidándose como la marca más elegida por los usuarios.

En el segundo lugar se ubicó Gilera, con 8.743 patentamientos, seguida muy de cerca por Motomel, que alcanzó las 8.543 unidades vendidas y se mantuvo entre las marcas con mayor volumen de operaciones.

Más atrás, Zanella recuperó el cuarto puesto con 6.130 unidades, desplazando a Corven, que quedó en el quinto lugar con 6.045 patentamientos. No obstante, desde el sector destacan que Corven mantiene una tendencia de crecimiento, luego de haber ocupado posiciones más bajas en meses anteriores.

Los modelos de motos más elegidos del mercado argentino

El ranking de los modelos de motos más patentados en enero estuvo encabezado por la Honda Wave 110, seguida por opciones del segmento 110 cc, que concentraron la mayor demanda:

  • Honda Wave 110: 6.802 unidades patentadas
  • Gilera Smash: 5.857 unidades
  • Motomel B110: 4.693 unidades
  • Keller KN 110-8: 4.057 unidades
  • Corven Energy 110: 4.020 unidades
