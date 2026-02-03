Monopatines, motos y autos eléctricos: el lado B del seguro que nadie explica

La movilidad eléctrica crece más rápido que las leyes y los seguros que deberían acompañarla.

La movilidad eléctrica avanza en calles y rutas con monopatines , motos y autos eléctricos , pero no siempre lo hace acompañada de normativas claras ni de seguros adecuados . Desde el sector, surgen alertas sobre riesgos, vacíos legales y costos futuros que todavía no están del todo contemplados.

Este tipo de medios de transporte conviven en el tránsito cotidiano mientras el sistema intenta adaptarse a una realidad que avanza más rápido que las regulaciones . En esta nota, Edgardo Juchniuk brinda respuesta a algunas incógnitas del tema.

Hay una ley que establece ciertas condiciones para circular : iluminación visible , uso de casco , que no viajen más de dos personas. Todo eso está fundamentado en algo muy noble, que es la sustentabilidad ecológica , facilitar el movimiento sin usar medios más contaminantes. Pero la realidad es que pueden ser peligrosos .

La estabilidad es precaria , las ruedas son muy pequeñas y cualquier borde te puede hacer pasar un muy mal momento. Además, son ruedas macizas , no absorben impacto. La intención es muy buena, pero el medio por el cual se hace no lo es tanto. De hecho, ya hay países como Francia donde se intenta prohibirlos por la cantidad de accidentes.

nuuv, monopatines y motos electricas.jpg Los vehículos eléctricos se encuentran dentro de un marco legal en Mendoza como dispositivos de movilidad personal, según lo establece la Ley 9333. Foto: Yemel Fil

- ¿Tienen seguro obligatorio?

No. No hay póliza específica de responsabilidad civil para los daños que puedan causar a terceros. Se puede contratar algo, pero no es obligatorio ni específico para ese riesgo.

- ¿Qué cambia cuando hablamos de motos o bicicletas eléctricas?

Ahí ya es distinto. La moto eléctrica tiene que cumplir las mismas características que una moto a combustión. En ese caso, el seguro sí es obligatorio.

El usuario de bicicleta eléctrica, por su parte, no tiene la obligatoriedad de contratar un seguro que cubra daños a terceros, materiales, lesiones ni muerte. También tiene riesgos, incluso por la batería, que sabemos que puede generar problemas.

- ¿Qué sucede en el caso de autos eléctricos e híbridos?

Hoy el costo del seguro no varía si el auto es eléctrico, híbrido o de combustión. Las aseguradoras no se han pronunciado todavía. Pero la tendencia es que el costo va a aumentar, no por la responsabilidad civil, que es una tarifa plana, sino por los daños.

- ¿Por qué aumentaría?

Porque el 60% del valor de un auto eléctrico es la batería. En un siniestro, la destrucción total es casi inevitable, ya que se configura cuando el costo de reparación supera el 80% de la suma asegurada.

- ¿Por qué hoy no hay una tarifa diferenciada?

Porque no hay experiencia siniestral. Son pocos los vehículos circulando y no hay datos suficientes para tarifar correctamente. Por eso se cobra igual que un auto común.

auto electrico En Mendoza, los vehículos eléctricos ya no son algo del futuro y comienzan a verse unidades circulando por calles céntricas.

- ¿Qué panorama ve a futuro?

No es claro. Las cuotas van a aumentar por el valor de los repuestos. Los autos pueden venir baratos, pero los repuestos no lo son.

- ¿Hay otros riesgos asociados?

Sí. Hay un riesgo incluso en el sistema eléctrico domiciliario. Cargar un auto no es tan simple como enchufarlo con un triple. El sistema no siempre está preparado y puede ser un riesgo para la vivienda.

Es algo que va a tener que mejorar. Todos estamos preocupados por el medio ambiente, pero hay que ver las consecuencias antes de tomar decisiones. Es muy bonito decir que algo es sustentable, pero en el medio queda mucha gente damnificada. Recién estamos empezando.