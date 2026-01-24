Monopatines eléctricos en Ciudad: qué dice la ley y cuáles son las normas de tránsito

Monopatines eléctricos en Capital: qué dice la ley y cuáles son las normas de tránsito

El microcentro mendocino , como el de cualquier gran ciudad, exhibe una amplia variedad de vehículos que dan vida a sus calles. Más allá de autos y motos , el monopatín eléctrico se consolidó como un nuevo medio de transporte que forma parte del paisaje urbano , aunque no queda exento de cumplir con las normas de tránsito vigentes .

Para conocer en detalle cuáles son las regulaciones que alcanzan a estos vehículos, Radio Aconcagua entrevistó a Gustavo Becerra , director de Tránsito de la Municipalidad de Ciudad .

Horror en la ruta El dramático relato de la familia de San Rafael asaltada en Mar del Plata: "Mis hijos tienen mucho miedo"

ENTREVISTA Víctor Fayad en Aconcagua Radio sobre el impuesto inmobiliario: "Los avalúos van en línea con la inflación"

Elegidos por su practicidad para desplazarse por la ciudad y esquivar demoras del tránsito vehicular, los monopatines eléctricos son cada vez más utilizados. Sin embargo, su circulación también está sujeta a normativas viales , pese a la percepción de una mayor flexibilidad regulatoria .

En ese sentido, Becerra explicó que estos vehículos se encuentran dentro de un marco legal como dispositivos de movilidad personal , según lo establece la Ley 9333, aprobada en 2021 . “ Corresponde que el vehículo cuente con un sistema de frenado que actúe sobre sus ruedas , una plataforma de apoyo para los pies, bocina, elementos reflectantes tanto delanteros como traseros, que el conductor no sea menor de 16 años y que tenga un límite máximo de velocidad de 25 km/h ”, detalló el funcionario.

Al tratarse de un transporte impulsado por energías alternativas, la normativa vigente también fija pautas de circulación específicas, como el uso de ciclovías o el costado derecho de la calzada. A esto se suman reglas básicas de convivencia vial: “Frenar en los semáforos, respetar las prioridades de paso, detenerse en las señales de ‘Pare’ y, por supuesto, usar casco, algo que recomendamos especialmente”, agregó Becerra.

monopatin electrico, calle, peligro, seguridad vial.jpg Monopatínes eléctricos: qué cosas tomar en cuenta al circular en Ciudad. Foto: Yemel Fil

Desde el municipio remarcaron además la importancia de la educación vial, tanto para conductores como para peatones. “El peatón siempre es el más vulnerable, pero quienes utilizan estos vehículos deben extremar los cuidados, porque ante una caída o colisión, un siniestro puede resultar muy perjudicial si no se toman las medidas adecuadas”, advirtió.

Si bien la legislación equipara en varios aspectos al monopatín eléctrico con la bicicleta, existen requisitos puntuales que deben cumplirse. “No están registrados como otros vehículos, pero el conductor debe portar un documento de identidad, tanto para su identificación como para asumir la responsabilidad en el uso del monopatín”, señaló Becerra.

Por último, el director de Tránsito aclaró que actualmente no se exige un seguro obligatorio contra accidentes para los monopatines eléctricos. No obstante, indicó que el tema está en debate en algunos proyectos de la Legislatura provincial, a diferencia de las motos eléctricas, que sí deben contar con esa cobertura.

Escuchá la entrevista completa a Gustavo Becerra y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com