Tunuyán ya tiene nuevas soberanas para la Vendimia y el Festival Nacional de la Tonada

La comuna de Tunuyán vivió una noche clave de su calendario cultural al elegir a las nuevas soberanas de la Fiesta de la Vendimia y del Festival Nacional de la Tonada . Tras la puesta artística “VendimIA en el Tiempo” , el departamento coronó a sus representantes en una celebración que unió tradición , memoria y mirada hacia el futuro.

Con 55 votos , Agustina Giacomelli , representante de FM Z95 , fue electa Reina Departamental de la Vendimia tras la emocionante puesta en escena llevada a cabo el lunes 2 de febrero en el Anfiteatro Municipal .

Quien acompañará a la joven en representación de la comuna es la Virreina Pilar Serrani , representante del distrito Vista Flores . Las soberanas fueron coronadas en una elección que marcó el inicio de un nuevo ciclo de representación cultural para el departamento.

En el marco del Festival Nacional de la Tonada , los cetros nacionales quedaron en manos de Jazmín Riveros , representante de la Unión Vecinal Scaravelli , quien con 28 votos fue coronada Reina Nacional de la Tonada , y de Josefina Cantalejos , representante del distrito Los Chacayes , elegida Virreina Nacional de la Tonada .

La Virreina de Vendimia, Pilar Serrani, junto a la Reina de la Vendimia de Tunuyán, Agustina Giacomelli; la Reina nacional de la Tonada, Jazmín Riveros y la Virreina de la Tonada, Josefina Cantalejos.

Una Vendimia construida con producción local

La celebración fue posible gracias a un trabajo sostenido de las áreas municipales, que durante un mes llevaron adelante la planificación, el armado técnico, la coordinación artística y la logística general.

La propuesta se realizó íntegramente con recursos de la Municipalidad de Tunuyán, en línea con la gestión del intendente Emir Andraos, que impulsa la producción cultural propia y el fortalecimiento del trabajo artístico local.

vendimia departamental de tunuyán 2026 1

La puesta en escena comenzó con el formato clásico de una Vendimia departamental, hasta que un quiebre narrativo introdujo el eje central de la obra: la inteligencia artificial como recurso para reflexionar sobre el vínculo entre lo heredado y lo contemporáneo, a 90 años de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia.

Memoria, juventud y continuidad

El relato se organizó en dos planos: la memoria, encarnada en figuras como el Viejo Labriego y la Madre Vendimia, y una juventud atravesada por la lógica del dato y la tecnología.

vendimia departamental de tunuyán 2026

Sin romper la matriz folclórica, la propuesta integró recursos contemporáneos para reafirmar que avanzar no implica borrar el pasado, sino reconocerlo como base para construir futuro.