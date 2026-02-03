3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
¿Quiénes son?

Tunuyán ya tiene nuevas soberanas para la Vendimia y el Festival Nacional de la Tonada

Con una puesta artística que combinó tradición y tecnología, Tunuyán eligió a sus nuevas representantes culturales. Mirá las imágenes.

Agustina Giacomelli fue elegida Reina de la Vendimia de Tunuyán con 54 votos.&nbsp;

Agustina Giacomelli fue elegida Reina de la Vendimia de Tunuyán con 54 votos. 

Foto: Municipalidad de Tunuyán.
 Por Celeste Funes

La comuna de Tunuyán vivió una noche clave de su calendario cultural al elegir a las nuevas soberanas de la Fiesta de la Vendimia y del Festival Nacional de la Tonada. Tras la puesta artística “VendimIA en el Tiempo”, el departamento coronó a sus representantes en una celebración que unió tradición, memoria y mirada hacia el futuro.

Lee además
Tradición cuyana y espíritu festivo: Tunuyán celebró la segunda Noche de la Tonada. video
Euforia por Abel Pintos

El Festival de la Tonada volvió a encender Tunuyán con música, juegos y gastronomía
Campedrinos hicieron vibrar al público en la primera noche del Festival Nacional de la Tonada.
La celebración continúa

Tunuyán vivirá este domingo la segunda noche del Festival Nacional de la Tonada

Quien acompañará a la joven en representación de la comuna es la Virreina Pilar Serrani, representante del distrito Vista Flores. Las soberanas fueron coronadas en una elección que marcó el inicio de un nuevo ciclo de representación cultural para el departamento.

reinas de la vendimia departamental y tonada tunuyán
La Virreina de Vendimia, Pilar Serrani, junto a la Reina de la Vendimia de Tunuyán, Agustina Giacomelli; la Reina nacional de la Tonada, Jazmín Riveros y la Virreina de la Tonada, Josefina Cantalejos.

La Virreina de Vendimia, Pilar Serrani, junto a la Reina de la Vendimia de Tunuyán, Agustina Giacomelli; la Reina nacional de la Tonada, Jazmín Riveros y la Virreina de la Tonada, Josefina Cantalejos.

En el marco del Festival Nacional de la Tonada, los cetros nacionales quedaron en manos de Jazmín Riveros, representante de la Unión Vecinal Scaravelli, quien con 28 votos fue coronada Reina Nacional de la Tonada, y de Josefina Cantalejos, representante del distrito Los Chacayes, elegida Virreina Nacional de la Tonada.

Una Vendimia construida con producción local

La celebración fue posible gracias a un trabajo sostenido de las áreas municipales, que durante un mes llevaron adelante la planificación, el armado técnico, la coordinación artística y la logística general.

La propuesta se realizó íntegramente con recursos de la Municipalidad de Tunuyán, en línea con la gestión del intendente Emir Andraos, que impulsa la producción cultural propia y el fortalecimiento del trabajo artístico local.

vendimia departamental de tunuyán 2026 1

La puesta en escena comenzó con el formato clásico de una Vendimia departamental, hasta que un quiebre narrativo introdujo el eje central de la obra: la inteligencia artificial como recurso para reflexionar sobre el vínculo entre lo heredado y lo contemporáneo, a 90 años de la primera Fiesta Nacional de la Vendimia.

Memoria, juventud y continuidad

El relato se organizó en dos planos: la memoria, encarnada en figuras como el Viejo Labriego y la Madre Vendimia, y una juventud atravesada por la lógica del dato y la tecnología.

vendimia departamental de tunuyán 2026

Sin romper la matriz folclórica, la propuesta integró recursos contemporáneos para reafirmar que avanzar no implica borrar el pasado, sino reconocerlo como base para construir futuro.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán vibró en la primera noche del Festival Nacional de La Tonada

En Tunuyán, recordaron a los 17 Arrieros en el aniversario de su trágica muerte

Tunuyán vivió una nueva noche de vino, música y encuentro

Tras el último temporal en Tupungato: crecidas, inundaciones y daños productivos en el departamento

El trabajo silencioso que hace posible la Fiesta de la Vendimia y la Tonada en Tunuyán

Se reprograma la Vendimia Departamental de Tunuyán: qué día se realizará

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

Tunuyán da inicio a las noches vendimiales con El Descorche: La Previa

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Las Más Leídas

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?
Se movió el piso

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026
Tomá nota

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026
ECONOMÍA FAMILIAR

Banco por banco: qué promociones hay en supermercados, combustible y farmacias en febrero de 2026

Walter Bento, a horas de conocer la sentencia en su contra.  video
coimas en la justicia federal

A horas de la sentencia, Walter Bento habló por última vez en el juicio: cuándo se conocerá el fallo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero