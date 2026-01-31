En Tunuyán, recordaron a los 17 Arrieros en el aniversario de su trágica muerte

Emotivo acto homenaje en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales







En el Cementerio Municipal de Tunuyán, se realizó el responso en memoria de los 17 Arrieros que perdieron la vida en la Cordillera de los Andes el 29 de enero de 1929. El acto reunió a autoridades municipales, agrupaciones criollas y vecinos, quienes se acercaron para rendir homenaje a estos hombres de trabajo. La ceremonia buscó reafirmar la importancia de mantener viva la memoria de quienes forman parte de la historia y la identidad del departamento.

image El encuentro comenzó con un minuto de silencio, seguido por el responso a cargo del Párroco Federico Lucca, de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Luego, se realizó la ofrenda floral encabezada por el Intendente Emir Andraos, acompañado por Hugo Caballero, presidente del Centro Tradicionalista “Los 17 Arrieros”, y Miguel Gabusi, integrante de la misma agrupación.

Emir Andraos: "Gracias a quienes mantienen viva la historia" En un momento cargado de emoción, Miguel Morán compartió una poesía de su autoría dedicada a la historia de los arrieros, donde expresó: “El viento y la nieve no apagaron su huella, porque Tunuyán los guarda en su memoria”. Sus palabras reforzaron el sentido de pertenencia y el valor de quienes dejaron su vida en el cruce de la montaña.

image Finalmente, el Intendente Emir Andraos se dirigió al público con un mensaje de profundo reconocimiento: “Es importante no dejar olvidar esta trágica historia del pueblo. Están en la memoria de los tunuyaninos y también en las agrupaciones criollas que los recordamos y honramos. Celebro la acción del Intendente Rosas que pensó en ese momento en la repatriación de sus restos, hecho que ayuda a mantener viva la tradición de nuestro departamento. Gracias a quienes mantienen viva la historia y nos hacen resignificar las tradiciones y la cultura de todos los cuyanos”.

image El acto concluyó con la certeza de que los 17 Arrieros permanecen como símbolo de valentía y sacrificio, y que su legado seguirá siendo honrado por las generaciones presentes y futuras.