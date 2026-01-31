31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Un legado de valentía

En Tunuyán, recordaron a los 17 Arrieros en el aniversario de su trágica muerte

El Intendente Emir Andraos y la comunidad celebraron el legado de los 17 arrieros, reafirmando la importancia de mantener viva la historia y cultura de Tunuyán.

Emotivo acto homenaje en Tunuyán.

Emotivo acto homenaje en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Cementerio Municipal de Tunuyán, se realizó el responso en memoria de los 17 Arrieros que perdieron la vida en la Cordillera de los Andes el 29 de enero de 1929. El acto reunió a autoridades municipales, agrupaciones criollas y vecinos, quienes se acercaron para rendir homenaje a estos hombres de trabajo. La ceremonia buscó reafirmar la importancia de mantener viva la memoria de quienes forman parte de la historia y la identidad del departamento.

image

El encuentro comenzó con un minuto de silencio, seguido por el responso a cargo del Párroco Federico Lucca, de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Luego, se realizó la ofrenda floral encabezada por el Intendente Emir Andraos, acompañado por Hugo Caballero, presidente del Centro Tradicionalista “Los 17 Arrieros”, y Miguel Gabusi, integrante de la misma agrupación.

Lee además
Tunuyán vivió la previa de sus fiestas en el descorche. video
Impulso al turismo

Tunuyán vivió una nueva noche de vino, música y encuentro
Tupungato se vio afectado por severas tormentas en la segunda quincena de enero. video
Valle de Uco

Tras el último temporal en Tupungato: crecidas, inundaciones y daños productivos en el departamento

Emir Andraos: "Gracias a quienes mantienen viva la historia"

En un momento cargado de emoción, Miguel Morán compartió una poesía de su autoría dedicada a la historia de los arrieros, donde expresó: “El viento y la nieve no apagaron su huella, porque Tunuyán los guarda en su memoria”. Sus palabras reforzaron el sentido de pertenencia y el valor de quienes dejaron su vida en el cruce de la montaña.

image

Finalmente, el Intendente Emir Andraos se dirigió al público con un mensaje de profundo reconocimiento: “Es importante no dejar olvidar esta trágica historia del pueblo. Están en la memoria de los tunuyaninos y también en las agrupaciones criollas que los recordamos y honramos. Celebro la acción del Intendente Rosas que pensó en ese momento en la repatriación de sus restos, hecho que ayuda a mantener viva la tradición de nuestro departamento. Gracias a quienes mantienen viva la historia y nos hacen resignificar las tradiciones y la cultura de todos los cuyanos”.

image

El acto concluyó con la certeza de que los 17 Arrieros permanecen como símbolo de valentía y sacrificio, y que su legado seguirá siendo honrado por las generaciones presentes y futuras.

Temas
Seguí leyendo

El trabajo silencioso que hace posible la Fiesta de la Vendimia y la Tonada en Tunuyán

Se reprograma la Vendimia Departamental de Tunuyán: qué día se realizará

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

Tunuyán da inicio a las noches vendimiales con El Descorche: La Previa

Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió

Tunuyán brilló en el Circuito Argentino de voleibol de playa

Alfredo Cornejo entregó en Tunuyán el barrio más grande de su gestión

Tunuyán abre la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia

LO QUE SE LEE AHORA
Acceso norte a Malargüe en estos momentos (Foto Matías Ibarra).
Se pronostican más lluvias

El temporal en Malargüe dejó algunas rutas provinciales y el Paso Pehuenche intransitables

Las Más Leídas

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región y sobre todo para la provincia de Mendoza.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 31 de enero

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos
Los primeros reportes

Tormenta histórica en Mendoza: granizo, vientos intensos y daños en distintos departamentos

Tras la fuerte tormenta, continúan las lluvias este sábado en Mendoza
El clima

Tras la feroz tormenta del viernes, anticipan un sábado con lluvias intensas y riesgo de granizo en Mendoza