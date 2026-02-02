El Festival de la Tonada volvió a encender Tunuyán con música, juegos y gastronomía

La segunda noche del Festival Nacional de la Tonada se vivió en Tunuyán como un recorrido por la identidad cuyana , donde la música, los sabores y el encuentro marcaron el pulso de una noche pensada para compartir. En el escenario, Abel Pintos , cautivó a más de 30 mil mendocinos y turistas que estuvieron presentes, garantizando un cierre inolvidable del evento.

Además de la ansiada presentación del cantante de " No me olvides ", la música de La Grieta, Las Hermanas Abraham, Los Méndez, Viviana Montoya, Algarroba.com, Sin Fronteras y Voces de mi Tierra fue furor entre los presentes. Una que no dejó de vibrar en el suelo del Anfiteatro de la mano del malambo de Tute y Angelo.

La celebración continúa Tunuyán vivirá este domingo la segunda noche del Festival Nacional de la Tonada

Desde la tarde del domingo, la peña se convirtió en el corazón del espacio. Con escenario propio y grupos locales , el clima festivalero se sostuvo entre rondas, aplausos y canciones compartidas, mientras los sabores criollos y cuyanos llegaban desde kioscos y ranchos que ofrecían comidas típicas.

Abel Pintos estuvo a cargo del gran cierre del la 44° edición del Festival Nacional de la Tonada.

El paseo de artesanos, por su parte, invitó a caminar más despacio y detenerse frente a piezas hechas a mano, reflejo del oficio y la creatividad local . En el mismo sector, el espacio de Tunuyán Verde y Ambiente sumó Puntos Verdes para la separación de residuos, integrando el cuidado ambiental al recorrido.

El Festival Nacional de la Tonada se vivió en Tunuyán como un recorrido por la identidad cuyana.

Otro gran atractivo de esta segunda noche fue la Carpa de Reinas Mandato Cumplido que, con una galería fotográfica, acompañó a los presentes en un recorrido por la historia de la Vendimia departamental, edición tras edición.

Festival Nacional de la Tonada 2026, Tunuyán Más de 30 mil personas participaron, la noche del domingo, de una noche inolvidable en Tunuyán. Foto: Prensa Municipalidad de Tunuyán

En el lateral sur del Anfiteatro Municipal, el festival continuó más allá del escenario con propuestas para todas las edades. El Parador Joven ofreció actividades recreativas, mientras que la Carpa de Circo aportó magia con tres funciones a lo largo de la noche.

El Festival de la Tonada se despidió a lo grande

Tras pasear por los stands y disfrutar de múltiples shows musicales, el silencio en el escenario fue el preludio a la llegada de Abel Pintos. En pocos minutos, ya eran miles las voces que coreaban “Espejos” y otros éxitos del artista bonaerense.

“Sin principios ni final” dio lugar al momento romántico de la noche, y después el anfiteatro cambió de pulso. “Al son de la tambora y clarines al compás”, dijo Abel… y no quedó nadie sin saltar. Así, la despedida comenzó a palpitarse de la mano del cuarteto “Que me falte todo”. Con un público eufórico y entusiasmado, el broche de la noche tuvo luz verde con una reconocida melodía: “Y si te cuento los motivos, que tengo hoy para vivir…”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

De esta forma, Tunuyán fue el epicentro de una noche inigualable al son de artistas prestigiosos, propuestas para toda la familia y un festival que, una vez más, revaloriza la identidad, la tradición y el orgullo cuyano.