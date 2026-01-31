Tunuyán ya vive el Festival Nacional de La Tonada y palpita la Vendimia.

Por Natalia Mantineo







El corazón del Valle de Uco se prepara para vivir su semana más importante del año. Desde este sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero, el Anfiteatro Municipal "Nicolás Battaglia" será el epicentro de la cultura, la música y la tradición con la 44º edición del Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia.

vendimia 2023 de tunuyan El Festival Nacional de La Tonada y la Fiesta de la Vendimia, protagonistas en Tunuyán. Todo listo para el 44º Festival Nacional de la Tonada El festival, uno de los más prestigiosos del país, contará con dos noches de puro folclore y música popular:

Sábado 31 de enero: la energía de Lázaro Caballero y el dúo Campedrinos liderarán la jornada. Embed Domingo 1° de febrero: el cierre estelar estará a cargo de Abel Pintos, garantizando una noche inolvidable para locales y turistas. Embed La Fiesta de la Vendimia de Tunuyán destaca la identidad del pueblo La magia comenzará bajo la dirección de Hugo Morales. Con una puesta en escena de más de 250 artistas, la fiesta "Vendimia en el tiempo" promete un recorrido emocional, simbólico por la memoria, la identidad y las tradiciones del pueblo, uniendo pasado, presente y futuro en un ritual vivo que nace desde la tierra y su gente.

La ceremonia, postergada para el lunes 2 de febrero por mal tiempo, contará como broche de oro con la presencia de Coti Sorokin, quien traerá todos sus éxitos al escenario.

Embed El sueño de la corona: las 12 candidatas Tras el espectáculo, se elegirá a la sucesora de Naomi Giménez, Reina de la Vendimia de Tunuyán 2025. Estas son las jóvenes que aspiran al cetro departamental: reinas de la vendimia tunuyan 2026, ariadna bandiera reinas de la vendimia tunuyan 2026, aixa torres reinas de la vendimia tunuyan 2026, sol romaniello reinas de la vendimia tunuyan 2026, pilar serrani reinas de la vendimia tunuyan 2026, agustina rodriguez reinas de la vendimia tunuyan 2026, josefina cantalejos reinas de la vendimia tunuyan 2026, andrea mercau reinas de la vendimia tunuyan 2026, jazmin riveros reinas de la vendimia tunuyan 2026, andrea feltrin reinas de la vendimia tunuyan 2026, flor rivas reinas de la vendimia tunuyan 2026, agustina giacomelli reinas de la vendimia tunuyan 2026, spfia bascuñan