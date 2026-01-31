31 de enero de 2026
Tunuyán ya vive el Festival Nacional de La Tonada y palpita la Vendimia

Del 31 de enero al 2° de febrero, el corazón de Tunuyán vibrará con la 44º edición del Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia.

 Por Natalia Mantineo

El corazón del Valle de Uco se prepara para vivir su semana más importante del año. Desde este sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero, el Anfiteatro Municipal "Nicolás Battaglia" será el epicentro de la cultura, la música y la tradición con la 44º edición del Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia.

  • Sábado 31 de enero: la energía de Lázaro Caballero y el dúo Campedrinos liderarán la jornada.

  • Domingo 1° de febrero: el cierre estelar estará a cargo de Abel Pintos, garantizando una noche inolvidable para locales y turistas.

La Fiesta de la Vendimia de Tunuyán destaca la identidad del pueblo

La magia comenzará bajo la dirección de Hugo Morales. Con una puesta en escena de más de 250 artistas, la fiesta "Vendimia en el tiempo" promete un recorrido emocional, simbólico por la memoria, la identidad y las tradiciones del pueblo, uniendo pasado, presente y futuro en un ritual vivo que nace desde la tierra y su gente.

La ceremonia, postergada para el lunes 2 de febrero por mal tiempo, contará como broche de oro con la presencia de Coti Sorokin, quien traerá todos sus éxitos al escenario.

El sueño de la corona: las 12 candidatas

Tras el espectáculo, se elegirá a la sucesora de Naomi Giménez, Reina de la Vendimia de Tunuyán 2025. Estas son las jóvenes que aspiran al cetro departamental:

reinas de la vendimia tunuyan 2026, ariadna bandiera
reinas de la vendimia tunuyan 2026, aixa torres
reinas de la vendimia tunuyan 2026, sol romaniello
reinas de la vendimia tunuyan 2026, pilar serrani
reinas de la vendimia tunuyan 2026, agustina rodriguez
reinas de la vendimia tunuyan 2026, josefina cantalejos
reinas de la vendimia tunuyan 2026, andrea mercau
reinas de la vendimia tunuyan 2026, jazmin riveros
reinas de la vendimia tunuyan 2026, andrea feltrin
reinas de la vendimia tunuyan 2026, flor rivas
reinas de la vendimia tunuyan 2026, agustina giacomelli
reinas de la vendimia tunuyan 2026, spfia bascuñan
