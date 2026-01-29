El trabajo silencioso que hace posible la Fiesta de la Vendimia y la Tonada en Tunuyán

Las costureras de Tunuyán hacen posible el majestuoso vestuario.

image En paralelo, y desde hace algunos días, personal municipal avanza en el Anfiteatro Municipal con el armado del escenario mayor y del escenario para la Peña, ranchos, paseos y la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas.

image Garay comentó la labor que se viene ejecutando con la mira puesta en el día sábado y domingo con la Tonada y el lunes con la elección de la Reina departamental: "Es muchísima la gente que trabaja detrás de estas dos fiestas, en la Casa de la Cultura estamos armando todo lo que es vestuario, escenografía y utilería con gran parte del personal municipal más costureras, utileros y escenógrafos que brindan sus aporte y conocimiento para que todo salga bien".

image El director de Cultura siguió agregando conceptos respecto a esta previa: "Ya va a hacer casi un mes que venimos trabajando en todos estos ítems, tenemos aproximadamente 14 personas desde las 07.00 hasta las 14.00 horas, la funcionalidad de este año ha sido muy productiva. Se están confeccionando más de 350 prendas y entre bailarines, actores y músicos subirán al escenario 250 artistas", comentó.

Tunuyán y el detrás de escena de los eventos artísticos que se desarrollarán este fin de semana Embed - El trabajo "invisible" que hace posible la Vendimia y la Tonada en Tunuyán