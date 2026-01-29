29 de enero de 2026
El trabajo silencioso que hace posible la Fiesta de la Vendimia y la Tonada en Tunuyán

Vestuario, escenografía y utilería se preparan desde hace un mes para los espectáculos que reunirán a cientos de artistas y miles de espectadores. en Tunuyán.

Las costureras de Tunuyán hacen posible el majestuoso vestuario.

En paralelo, y desde hace algunos días, personal municipal avanza en el Anfiteatro Municipal con el armado del escenario mayor y del escenario para la Peña, ranchos, paseos y la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas.

Tunuyán celebrará su Fiesta Departamental de la Vendimia la próxima semana.
Garay comentó la labor que se viene ejecutando con la mira puesta en el día sábado y domingo con la Tonada y el lunes con la elección de la Reina departamental: "Es muchísima la gente que trabaja detrás de estas dos fiestas, en la Casa de la Cultura estamos armando todo lo que es vestuario, escenografía y utilería con gran parte del personal municipal más costureras, utileros y escenógrafos que brindan sus aporte y conocimiento para que todo salga bien".

El director de Cultura siguió agregando conceptos respecto a esta previa: "Ya va a hacer casi un mes que venimos trabajando en todos estos ítems, tenemos aproximadamente 14 personas desde las 07.00 hasta las 14.00 horas, la funcionalidad de este año ha sido muy productiva. Se están confeccionando más de 350 prendas y entre bailarines, actores y músicos subirán al escenario 250 artistas", comentó.

