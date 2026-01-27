Alfredo Cornejo entregó en Tunuyán el barrio más grande de su gestión

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la entrega de 142 viviendas en un barrio de Tunuyán

Desde este martes más de cien vecinos de Tunuyán vieron concretados sus sueños de la casa propia con la entrega que el Gobierno Provincial hizo del barrio Los Cerezos II, en Vista Flores. Se trata del barrio más grande adjudicado durante la actual gestión.

El Gobierno de Mendoza realizó una fuerte inversión para posibilitar el acceso a la vivienda social. Así, hoy se concretó la entrega de 142 casas en el barrio Los Cerezos II, en Tunuyán . Durante el acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , en el que también participaron autoridades provinciales, municipales y representantes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), las familias adjudicatarias recibieron las llaves y documentación de sus nuevos hogares.

La obra demandó una inversión superior a $12.500 millones, financiados por el Gobierno Provincial.

El gobernador destacó que iniciativas como esta buscan ampliar el acceso a la vivienda propia y mejorar la calidad de vida de los mendocinos .

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV La inversión del barrio Los Cerezos II de Vista Flores superó los $12.500 millones. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, Cornejo remarcó el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las uniones vecinales y las cooperativas para que estos proyectos concreten soluciones habitacionales sostenibles y duraderas en el tiempo.

Inversión estatal

Cornejo reconoció durante su discurso que el acceso a una vivienda es hoy imposible para la mayoría de las familias, debido a que los costos de construcción superan ampliamente las posibilidades de financiamiento privadas o bancarias.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV El gobernador Alfredo Cornejo remarcó el compromiso del Gobierno de Mendoza de continuar financiando vivienda social. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Una vivienda como esta puede costar alrededor de 100 millones de pesos en el mercado y es inaccesible para el 90% de los mendocinos si no existe financiamiento”, explicó el mandatario, subrayando la importancia del rol del Estado provincial para acompañar este proceso.

En ese sentido, el gobernador afirmó que, mientras el crédito hipotecario no se normalice, la Provincia continuará invirtiendo en viviendas sociales.

“La Provincia de Mendoza no va a dejar de financiar viviendas, aunque sea en una proporción menor a la demanda”, sostuvo, marcando la decisión de sostener este tipo de políticas ante la complejidad financiera actual.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV Las viviendas entregadas corresponden a la Línea 1 del IPV. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Impacto local y proyección de políticas habitacionales

El intendente de Tunuyán, Emi Andraos, resaltó el valor social de la entrega, destacando que se trata de un proceso de más de dos décadas de gestión comunitaria y articulación entre niveles del Estado. “Es una felicidad enorme ver tantas familias y poder concretar un sueño que esta comunidad construyó durante tantos años”, afirmó, valorando también la infraestructura urbana que acompaña a las viviendas en el barrio.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV Foto: Yemel Fil

Por su parte, desde el IPV señalaron que las casas entregadas pertenecen a la Línea 1 del organismo y representan uno de los barrios adjudicados más grandes durante la actual gestión, con familias que ahora acceden a condiciones dignas de habitabilidad y servicios básicos completos.

Así, el episodio en Tunuyán no solo refuerza la continuidad de las políticas habitacionales en Mendoza, sino que también pone de relieve el desafío permanente de responder a la demanda de vivienda en un contexto donde el crédito aún no se recupera plenamente.

El barrio más grande de la gestión

A su vez, el presidente del IPV, Gustavo Cantero, explicó que se trata de viviendas de la Línea 1 en Tunuyán, el barrio más grande adjudicado durante la actual gestión.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV El Gobierno entregó en Tunuyán el barrio más grande adjudicado durante la actual gestión. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cantero subrayó el esfuerzo conjunto entre la cooperativa, que logró el terreno, y la Provincia, que financió la urbanización y los servicios del barrio.

El titular del IPV remarcó que la política habitacional de Mendoza se sostiene íntegramente con recursos provinciales y ya permitió entregar más de 5.000 soluciones, con 3.200 más en ejecución.

El conjunto habitacional fue ejecutado bajo el programa Mendoza Construye – Línea 1 y demandó una inversión provincial total de $12.542 millones. Las obras estuvieron a cargo de las empresas Obras Andinas y OHA Construcciones.

entrega de viviendas, barrio los cerezos II, tunuyan, IPV Las obras estuvieron a cargo de las empresas Obras Andinas, cuyo titular es Omar Álvarez y OHA Construcciones.

Además, el IPV ejecutó la totalidad de las obras de infraestructura urbana, que incluyen cordón, cuneta, banquina, arbolado y asfalto, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad y entorno urbano.