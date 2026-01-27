El Gobierno nacional extendió la emergencia del gas hasta 2027: razones e impacto energético

El Gobierno nacional extendió la emergencia del gas hasta 2027: razones e impacto en el sector energético

El Gobierno nacional prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional en materia de transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027 . La medida fue oficializada mediante el Decreto 49/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a su Gabinete.

La decisión extiende la declaración original dispuesta en diciembre de 2023, que ya había sido renovada durante 2024 y 2025. Según argumentó el Ejecutivo, aún se encuentran en ejecución las obras necesarias para ampliar la capacidad de transporte de gas , un factor clave para poder abastecer de manera simultánea al mercado interno y a las exportaciones.

En ese sentido, el decreto precisa que los proyectos de infraestructura estarán plenamente operativos recién durante el invierno de 2027 . Hasta entonces, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) continuará siendo un componente determinante para garantizar la seguridad energética del país, especialmente en los meses de mayor demanda.

El texto oficial establece que el precio del GNL destinado al mercado interno no podrá superar el valor del marcador internacional que defina la Secretaría de Energía, al que se le sumará un adicional expresado en dólares por millón de BTU (British Thermal Unit).

Ese componente adicional estará destinado a cubrir los costos vinculados al flete marítimo, la regasificación, el almacenamiento, la comercialización y el transporte hasta el punto de entrega, ubicado en la localidad bonaerense de Los Cardales.

Prórroga de la intervención y del esquema de subsidios

La medida también extiende la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por el mismo período.

Asimismo, se prorroga el denominado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, que había comenzado en junio de 2024 y que forma parte del proceso de reordenamiento del esquema tarifario impulsado por el Gobierno.

Los objetivos que plantea el decreto

Entre los principales objetivos de la prórroga, el decreto enumera:

Asegurar el suministro de gas en los picos de consumo ,

, Reemplazar combustibles líquidos en la generación térmica ,

, Atender eventuales restricciones operativas en cualquier época del año

Desarrollar progresivamente un mercado de gas para el invierno.

El Ejecutivo confía en que, hacia fines de 2027, el sistema energético contará con nueva capacidad de transporte e infraestructura suficiente para garantizar la demanda ininterrumpible de las distribuidoras, reduciendo la dependencia de las importaciones y fortaleciendo el abastecimiento interno.