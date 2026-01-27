Cómo saber si cobrás Becas Progresar en febrero con la Certificación Negativa

Por Juan Pablo Strappazzon







Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó la Certificación Negativa, que ahora permite consultar si se cobrará Becas Progresar en febrero 2026. En esta nota te contamos todo lo que necesitás saber para verificar correctamente tu pago.

Becas Progresar: cómo verificar la Certificación Negativa para cobrar en febrero La Certificación Negativa, documento aprobado por el titular de ANSES, indica si una persona está registrada como beneficiaria de algún programa social. En el caso de las Becas Progresar, permite determinar quiénes son elegibles para cobrar.

Con la reciente actualización, los estudiantes ahora pueden comprobar si recibirán el pago del próximo mes incluso antes de que ANSES publique el calendario oficial.

Becas Progresar Becas Progresar: pasos para consultar la Certificación Negativa y cobrar en febrero Cómo consultar tu situación Para consultar si vas a recibir el pago de las Becas Progresar, primero ingresá a Mi ANSES y seleccioná la opción Certificación Negativa. Esto te permitirá acceder a la información actualizada sobre tu situación como beneficiario del programa.

Luego, elegí el período correspondiente a enero, del 01 al 31, ya que los pagos se realizan a mes vencido. Si la línea “Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR” aparece resaltada en rojo, significa que el estudiante está dado de alta y recibirá el pago de la beca correspondiente en febrero de 2026. Requisitos para cobrar las Becas Progresar 2026 Progresar Superior Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine. Progresar Trabajo Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP). Progresar Obligatorio Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad. Si querés conocer todas las novedades económicas, tanto provinciales como nacionales, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Compartí la nota:







