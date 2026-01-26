26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Guía de tarifas

Subsidio de luz en 2026: cómo consultar si sos beneficiario y qué hacer para renovarlo

El Gobierno implementó el nuevo sistema de subsidio. Guía completa para renovar el registro y mantener la tarifa social en 2026.

Subsidio de luz en 2026: cómo consultar si sos beneficiario y qué hacer para renovarloEl nuevo esquema de subsidios a la tarifa promete condicionar el consumo de energía

Subsidio de luz en 2026: cómo consultar si sos beneficiario y qué hacer para renovarloEl nuevo esquema de subsidios a la tarifa promete condicionar el consumo de energía

Por Sitio Andino Economía

La Secretaría de Energía de la Nación puso en marcha un nuevo esquema de asistencia focalizada para los servicios públicos. Durante este mes de enero, miles de mendocinos deben verificar si aún conservan el subsidio en sus facturas de electricidad y gas. Este trámite es fundamental para evitar que el hogar sea encuadrado automáticamente en la tarifa plena.

El antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) fue reemplazado por el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este cambio busca concentrar la ayuda estatal en los sectores de menores ingresos, estableciendo criterios de patrimonio y consumo más estrictos. Para acceder o mantener el beneficio, los ingresos del hogar no deben superar las tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los últimos valores actualizados por el INDEC.

Lee además
Mendoza no fue alcanzada en la subida de tope del consumo de energía.
Ante la ola de calor

Suben los topes de consumo subsidiado de luz en 11 provincias: ¿está incluida Mendoza?
CAME le pidió a Luis Caputo reducir las multas de la Ley de Inocencia Fiscal para proteger a las pymes
Iniciativa

CAME le pidió a Caputo reducir las multas de la Ley de Inocencia Fiscal para proteger a las pymes
aumento tarifas, luz.webp
Cambia el sistema de subsidios a nivel nacional

Cambia el sistema de subsidios a nivel nacional

Cómo consultar si tenés el beneficio activo

Para saber si actualmente contás con la asistencia en la boleta de luz, el procedimiento se realiza de manera digital a través de los canales oficiales. Los usuarios deben ingresar a la plataforma argentina.gob.ar/subsidios o utilizar la aplicación móvil "Mi Argentina". Dentro del sistema, se puede verificar el estado de la solicitud original y si los datos migrados desde el padrón anterior son correctos para este ciclo 2026.

Si el sistema indica que no sos beneficiario o necesitás realizar una actualización de datos, es obligatorio completar el formulario que tiene carácter de declaración jurada. Al realizar la gestión, es indispensable contar con la siguiente documentación a mano:

  • Número de medidor y número de Cliente/NIS que figura en la factura del servicio. El subsidio queda vinculado al punto de suministro, sin importar si el solicitante es propietario o inquilino.
  • El último ejemplar del DNI vigente de quien realiza el trámite.
  • El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
  • Una dirección de correo electrónico de uso frecuente para recibir el código de confirmación.

El nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados

A diferencia de los años anteriores, el régimen actual es mucho más selectivo y realiza cruces de información patrimonial constantes. Se excluye de la asistencia a aquellos hogares que posean más de una propiedad a nombre de los integrantes del grupo conviviente, vehículos con menos de cinco años de antigüedad (salvo excepciones por discapacidad) o embarcaciones de lujo.

luz, gas, subsidios, boleta, servicios.jpg
Controlá si aún sos beneficiario de subsidios

Controlá si aún sos beneficiario de subsidios

Una vez finalizada la carga de datos en el ReSEF, el sistema otorgará un código de gestión. Es vital conservar este número, ya que permite realizar reclamos posteriores o solicitar una revisión en caso de que el subsidio sea rechazado inicialmente. El Gobierno recordó que la inscripción permanece abierta, pero quienes no regularicen su situación antes del cierre de los periodos de facturación vigentes comenzarán a pagar el costo total de la energía.

Mantener los datos actualizados en el nuevo registro oficial es la única forma de garantizar que la asistencia estatal llegue a quienes realmente la necesitan durante este año.

Temas
Seguí leyendo

Nueva actualización del índice de la construcción: cómo arranca 2026 y qué pasó en 2025

Minería: avanzan los operativos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 26 de enero de 2026

Atención personal del servicio doméstico: cuál es el salario en febrero de 2026

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas: cuáles son los requisitos

Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos

Alejandro Vigil sobre la vitivinicultura: "Es fundamental presentar proyectos para bajar impuestos"

ANSES: quiénes cobran este lunes 26 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos
MERCADO AUTOMOTOR

Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342