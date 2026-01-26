26 de enero de 2026
{}
Nueva actualización del índice de la construcción: cómo arranca 2026 y qué pasó en 2025

El Colegio de Ingenieros actualizó el índice de la construcción para el primer trimestre del año y estableció un nuevo precio de referencia en Mendoza.

 Por Soledad Maturano

El Colegio de Ingenieros y Geólogos de Mendoza informó que el año comienza con una nueva actualización en el índice de la construcción. El monto corresponde al primer trimestre de 2026 y representa un incremento del 7,79% respecto al último trimestre del 2025.

El nuevo valor del índice en el primer trimestre de 2026

Para el período enero, febrero y marzo de 2026, el índice de la construcción fue actualizado a $1.355.528,58 por metro cuadrado.

Desde el Colegio explicaron que esta actualización impacta directamente en los valores utilizados para emitir certificados de obra, así como también en distintos trámites de matriculación y habilitación que se realizan durante el año.

obra pública construcción1
En el primer trimestre del año, el índice de la construcción se ubica en $1.355.528,58 por metro cuadrado.

Cómo varió el índice de la construcción durante 2025

A lo largo del año pasado, el índice mostró una evolución sostenida, con aumentos trimestre a trimestre.

Durante el período enero, febrero y marzo de 2025, el valor del índice se ubicó en $1.101.026,94 por metro cuadrado. En el trimestre siguiente, correspondiente a abril, mayo y junio, el monto ascendió a $1.160.407,91 por m².

Más adelante, entre julio, agosto y septiembre, el índice alcanzó los $1.208.618,57 por metro cuadrado, mientras que en el último tramo del año —octubre, noviembre y diciembre de 2025— se ubicó en $1.257.571,11 por m², consolidando una tendencia de subas continuas.

Qué es el índice de la construcción y cómo se elabora

Un índice de precios es una herramienta estadística que permite medir cómo evolucionan los valores de un conjunto de bienes a lo largo del tiempo. Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, estos indicadores reflejan variaciones promedio, no precios absolutos.

En el caso del índice de costo de la construcción, lo que se mide es la evolución de una canasta de insumos utilizados en obras públicas y privadas. No todos los materiales y servicios aumentan en la misma proporción, por lo que el índice muestra una referencia general y no un valor exacto de mercado.

construccion materiales insumos
Construir una casa de 100 metros cuadrados equivale, en promedio, a 95.000 dólares.

Cuánto cuesta construir una casa con el nuevo índice

De acuerdo con profesionales del sector, el valor que publica el Colegio de Ingenieros y Geólogos de Mendoza debe entenderse como un parámetro orientativo por metro cuadrado. En la práctica, el costo final de una obra puede variar según la calidad, las terminaciones, las instalaciones y el perfil del proyecto.

En ese sentido, advierten que el valor real de construcción puede duplicar tranquilamente el índice de referencia, especialmente cuando se trata de viviendas con mayores exigencias técnicas o estéticas.

Tomando como base el nuevo índice oficial, una casa de 100 metros cuadrados tendría un costo estimado de $135.552.858, lo que equivale a cerca de 95.000 dólares, siempre como referencia general y sujeta a múltiples variables propias de cada obra.

