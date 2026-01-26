26 de enero de 2026
Atención personal del servicio doméstico: cuál es el salario en febrero de 2026

El salario del personal de casas particulares varía según las tareas y la modalidad de trabajo. Qué valores rigen en febrero de 2026.

Por Sitio Andino Economía

El salario de las empleadas domésticas en febrero de 2026 se mantiene sin actualizaciones oficiales, por lo que el sector continuará percibiendo los valores vigentes desde enero, establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). De este modo, no se registran aumentos en los montos mínimos fijados por la normativa.

En este marco, repasamos los datos oficiales difundidos por la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), que funcionan como referencia para los salarios correspondientes al mes de febrero.

empleada doméstica, limpieza, casa, hogar.jpg
Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero de 2026

Los valores varían según la categoría laboral, el tipo de tarea y la modalidad con o sin retiro.

Tareas generales:

Incluye limpieza, lavado, planchado y cocina.

  • Valor por hora (con retiro): $3.250,12
  • Valor por hora (sin retiro): $3.494,25

Asistencia y cuidado de personas:

Comprende el cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

  • Valor por hora (con retiro): $3.494,25
  • Valor por hora (sin retiro): $3.894,43

Caseros:

Esta categoría se desempeña sin retiro.

  • Valor por hora: $3.494,25

Personal para tareas específicas:

Incluye cocineros y tareas que requieren idoneidad o formación específica.

  • Valor por hora (con retiro): $3.696,15
  • Valor por hora (sin retiro): $4.039,45

Supervisores:

Corresponde a quienes coordinan las tareas de dos o más personas.

  • Valor por hora (con retiro): $3.895,56
  • Valor por hora (sin retiro): $4.254,05
Los valores que establece la ley son los mínimos de referencia para los acuerdos entre empleadores y trabajadoras.

Aspectos clave a tener en cuenta

Los montos informados corresponden a los valores vigentes desde fines de 2025, ya que hasta el momento no se dispuso una actualización salarial por ley. No obstante, se trata de salarios mínimos, por lo que empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Además, en los casos de empleo por horas con retiro, algunos empleadores suelen abonar viáticos de transporte, con el objetivo de sostener la continuidad laboral.

Según lo establece la normativa, también debe computarse la antigüedad, que implica el pago de un 1% adicional por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual.

Por último, corresponde aplicar un recargo del 30% sobre los valores mínimos para quienes prestan tareas en la zona patagónica, que incluye las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

