Cuál fue el salario promedio del sector privado al cierre de 2025 y qué pasó con el empleo informal

De acuerdo con un relevamiento, el salario promedio bruto del sector privado alcanzó los $1.798.332 en diciembre de 2025 , lo que representa una variación interanual del 44,34% . Los datos surgen de un informe elaborado por una compañía del Grupo Ceta , a partir de información obtenida del monitoreo de avisos laborales que realiza el INDEC.

Los rangos salariales relevados reflejan la fuerte presencia de perfiles técnicos y operativos dentro del empleo privado . Hacia fines de 2025, las remuneraciones se distribuían de la siguiente manera según puesto:

El relevamiento indicó que la participación femenina continúa siendo menor dentro del empleo privado formal , con un 38% de mujeres frente a un 61% de varones .

No obstante, se observó una mayor incorporación de trabajadoras en áreas como atención al cliente, administración, hotelería y salud .

El salario formal logró empatar a la inflación en 2025

Durante diciembre de 2025, los salarios privados registrados mostraron aumentos relevantes, impulsados por paritarias —como las de comercio y construcción—, sumas no remunerativas y el pago de bonos, con el objetivo de recuperar poder adquisitivo.

En ese contexto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) alcanzó los $334.800, mientras que el RIPTE, que mide el promedio de los trabajadores estables, se ubicó en $1.611.851.

Según estimaciones del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA), a partir de datos de la Secretaría de Trabajo, el salario privado registrado había crecido 24% entre diciembre de 2024 y octubre de 2025.

El instituto consideró además altamente probable que, a diciembre de 2025, el salario formal haya logrado igualar la inflación, dado que el índice de precios acumulaba un aumento del 25% en el mismo período. De este modo, puede afirmarse que durante 2025 el salario registrado logró empatar la suba de precios.

delivery, repartidor, comida, Pedidos Ya, Rappi.jpg El salario promedio informal durante 2025 se ubicó en torno a los $500.000.

Recuperación salarial en el empleo informal

En el caso del empleo informal, los datos del INDEC muestran que, a octubre de 2025, los ingresos habían crecido 84% respecto de diciembre, ubicándose 48% por encima de la inflación y 56% por encima de la línea de pobreza.

Este comportamiento sugiere que la pobreza continuó descendiendo durante la segunda mitad del año, una tendencia que se confirmará en marzo de 2026, cuando se publiquen los resultados correspondientes al segundo semestre de 2025.

A partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC —que releva los ingresos de asalariados no registrados y cuentapropistas no profesionales— y realizando una estimación general, surge que el salario promedio informal durante 2025 se ubicó en torno a los $500.000.

En comparación, ese promedio había sido de $300.000 en 2024 y de $370.000 en 2023, ambos valores expresados a precios constantes de 2025. Si bien el nivel alcanzado en 2025 es más alto, resulta equivalente al observado en 2020, año atravesado por la pandemia.

La inflación golpea más al empleo informal

Cuando la inflación se acelera, el salario informal es el que más sufre, ya que se trata de un mercado sin reglas ni mecanismos de actualización. En este segmento, los ingresos se rigen casi exclusivamente por la oferta y la demanda, lo que impide anticipar subas frente a la inflación futura.

Por ese motivo, los trabajadores informales suelen percibir aumentos con rezago, ajustados por la inflación pasada. En sentido inverso, cuando la inflación se desacelera —como ocurrió en 2025—, el salario informal es el que muestra una recuperación más rápida, luego de haber sido el más castigado en etapas de aceleración inflacionaria.

billetera pesos plata Cuando la inflación se acelera, el salario informal es el que más sufre.

Un problema estructural del mercado laboral

Según el análisis de IDESA, el siglo XXI mostró una etapa inicial de mejora para los ingresos informales hasta 2012, seguida por un prolongado deterioro entre 2013 y 2024. En 2025 se registró una fuerte recuperación, que permitió volver a niveles similares a los de 2004, aunque sin superar ese punto de partida.

El problema central, advierte el instituto, es que el empleo informal ya representa cerca de la mitad del mercado laboral argentino. Por ese motivo, más allá de la recuperación observada, el escenario laboral continúa atravesado por una sensación de fragilidad estructural que sigue condicionando el desarrollo económico del país.