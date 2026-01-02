2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ES OFICIAL

A cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de enero 2026

A partir de enero, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumenta para los trabajadores mensualizados y se fija también el valor de la hora de trabajo.

A cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de enero 2026

A cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de enero 2026

Por Sitio Andino Economía

A partir del 1° de enero, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se incrementa para los trabajadores mensualizados con jornada completa, y también se estableció el valor por hora. La actualización fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Resolución 9/2025, luego de que el Consejo del Salario Mínimo no lograra un acuerdo.

La medida forma parte del cronograma de incrementos mensuales definido por el Gobierno nacional. En concreto, el salario mínimo quedó en $341.000 y el valor de la hora de trabajo en $1.705.

Lee además
No te pierdas los descuentos de Banco Nación en veterinarias durante enero 2026
Atento

No te pierdas los descuentos de Banco Nación en veterinarias durante enero 2026
ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
salario billete plazo fijo
El salario mínimo, vital y móvil sube a $341.000 en enero 2026.

El salario mínimo, vital y móvil sube a $341.000 en enero 2026.

A quiénes alcanza el salario mínimo

El SMVM aplica a los trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos de trabajo.

Además, funciona como referencia en las negociaciones paritarias y en el cálculo de prestaciones sociales que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Impacto en programas y beneficios sociales

El aumento del salario mínimo repercute directamente en distintos programas y beneficios, entre ellos:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo, que consideran el salario mínimo como límite de ingresos familiares.
  • Becas Progresar, que requieren ingresos familiares menores a tres veces el SMVM.
  • Plan Hogar, destinado a subsidiar la compra de garrafas.
  • Prestación por desempleo, cuyos montos se ajustan según el salario mínimo.

Nuevos montos de la Prestación por Desempleo

El incremento del SMVM también actualizó los límites de la prestación por desempleo. Desde enero de 2026, los valores quedaron establecidos en:

  • Monto mínimo: $170.500
  • Monto máximo: $341.000

De acuerdo a Bae Negocios, ANSES paga esta prestación a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral.

Temas
Seguí leyendo

Aumenta la tarifa eléctrica: cómo impactará en la provincia de Mendoza

ANSES: quiénes cobran este viernes 2 de enero de 2026

A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de enero de 2026

Cuáles fueron los 10 automóviles que lideraron las ventas en Argentina durante 2025

El vino argentino cierra un 2025 complejo en exportaciones y afronta nuevos desafíos para 2026

China restringe la importación de carne vacuna y condiciona las exportaciones argentinas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 1 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Las Más Leídas

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026
Experiencia única

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero.
Atención

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto
MINUTOS DESPUÉS DE AÑO NUEVO

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto