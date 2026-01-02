A cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de enero 2026

A partir del 1° de enero, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se incrementa para los trabajadores mensualizados con jornada completa , y también se estableció el valor por hora . La actualización fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Resolución 9/2025, luego de que el Consejo del Salario Mínimo no lograra un acuerdo.

La medida forma parte del cronograma de incrementos mensuales definido por el Gobierno nacional. En concreto, el salario mínimo quedó en $341.000 y el valor de la hora de trabajo en $1.705.

El SMVM aplica a los trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos de trabajo .

El salario mínimo, vital y móvil sube a $341.000 en enero 2026.

Además, funciona como referencia en las negociaciones paritarias y en el cálculo de prestaciones sociales que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Impacto en programas y beneficios sociales

El aumento del salario mínimo repercute directamente en distintos programas y beneficios, entre ellos:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo , que consideran el salario mínimo como límite de ingresos familiares.

y , que consideran el salario mínimo como límite de ingresos familiares. Becas Progresar , que requieren ingresos familiares menores a tres veces el SMVM.

, que requieren ingresos familiares menores a tres veces el SMVM. Plan Hogar , destinado a subsidiar la compra de garrafas.

, destinado a subsidiar la compra de garrafas. Prestación por desempleo, cuyos montos se ajustan según el salario mínimo.

Nuevos montos de la Prestación por Desempleo

El incremento del SMVM también actualizó los límites de la prestación por desempleo. Desde enero de 2026, los valores quedaron establecidos en:

Monto mínimo: $170.500

$170.500 Monto máximo: $341.000

De acuerdo a Bae Negocios, ANSES paga esta prestación a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral.