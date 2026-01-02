Aumenta la tarifa eléctrica: cómo impactará en la provincia de Mendoza

Los mendocinos arrancan el nuevo año con cambios en el servicio eléctrico, pues a partir de este viernes entra en vigor una actualización en la tarifa eléctrica . El aumento es resultado de lo dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales.

La medida se basa en la Resolución 604/2025 , publicada por el Gobierno Nacional el 29 de diciembre de 2025, que fijó los nuevos precios de referencia. En la provincia de Mendoza, el aumento representa un promedio de 0,5% , de acuerdo a lo que informó el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Para los usuarios residenciales segmentados en Nivel 2 y Nivel 3 , se mantendrán las bonificaciones establecidas en el mes de diciembre de 2025 según la Resolución SE N° 036/2025 .

Ahora bien, para usuarios residenciales -que representan el 85% del total- el impacto del aumento será entre $113 y $1.400 mensuales en promedio.

Nivel 3 (ingresos medios): el consumo base llega hasta 250 kWh/mes . El excedente se facturará al precio correspondiente al Nivel 1 . Durante enero, estos usuarios contarán con una bonificación del 50% sobre su consumo base subsidiado.

Nivel 2 (ingresos básicos): el consumo base se mantiene hasta 350 kWh/mes . Durante enero, los usuarios conservarán una bonificación del 65% , aplicada sobre este consumo base subsidiado.

Recargos y fondos nacionales

A partir del 1° de noviembre de 2025, se mantiene un recargo de $1.704/MWh para integrar el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), según el Artículo 30 de la Ley N° 15336 y el Decreto N° 450/2025.

Asimismo, los clubes de barrio y entidades de bien público continuarán con la aplicación de los precios estacionales para usuarios Nivel 2 sobre el total del consumo, conforme a la Resolución EPRE N° 078/2024.