Cuáles fueron los 10 automóviles que lideraron las ventas en Argentina durante 2025

Cuáles fueron los 10 automóviles más vendidos en Argentina en 2025

El mercado de automóviles en Argentina cerró 2025 con cambios en el liderazgo y una competencia fuerte entre modelos nacionales e importados. En ese contexto, el ranking anual terminó ajustado y definió cuáles fueron los 10 autos más vendidos del país .

La Toyota Hilux volvió a encabezar el ranking general y cerró 2025 como el vehículo más vendido del país, con 30.768 unidades patentadas . De producción nacional, reafirmó su dominio histórico dentro del segmento de las pick-ups y sostuvo un liderazgo firme durante todo el año.

La pick-up nacional volvió a liderar el ranking anual de ventas

Fabricada en Zárate , la Hilux es además uno de los principales productos de exportación de la industria automotriz argentina. Su amplia gama de versiones y su posicionamiento consolidado le permitieron imponerse frente a una oferta cada vez más competitiva.

El Toyota Yaris fue el automóvil importado con mejor desempeño en 2025 y quedó muy cerca del primer puesto del ranking, al registrar 30.150 unidades vendidas .

El auto importado más vendido del mercado argentino en 2025

La oferta de versiones con caja automática y su fuerte presencia en el mercado local explican buena parte de su éxito. Aun con limitaciones de stock hacia el cierre del año, logró mantenerse entre los modelos más demandados.

3. Fiat Cronos, una recuperación que lo sostuvo en el podio

Nuevo FIAT CRONOS hgt rojo frente - 514625 Recuperó sus ventas en la segunda mitad del año

El Fiat Cronos cerró 2025 con 29.905 patentamientos, consolidando una recuperación en sus niveles de venta tras la actualización presentada a mitad de año. Fabricado en Córdoba, volvió a posicionarse entre los autos más vendidos del país.

La disponibilidad de unidades y su perfil le permitieron sostener la demanda en un mercado más competitivo. Pese a la presión de otros modelos compactos, logró mantenerse entre los primeros puestos del ranking.

4. Peugeot 208: presencia sostenida

Peugeot-208- foto portada.jpeg Producción nacional y volumen estable de patentamientos

Producido en El Palomar, el Peugeot 208 terminó el año con 29.092 unidades vendidas, un volumen que le permitió mantenerse de manera constante entre los modelos más elegidos del mercado argentino durante 2025.

Aunque no lideró el ranking, su desempeño se apoyó en una gama diversificada y en una fuerte presencia dentro del segmento de autos compactos, en un contexto de alta competencia entre modelos nacionales e importados.

5. Ford Ranger, fuerte desempeño entre las pick-ups

Ford ranger experience 001 1000x600 - 430309 Segunda pick-up más vendida del mercado argentino

La Ford Ranger se ubicó como la segunda pick-up más vendida del país en 2025, con 24.976 unidades patentadas. Fabricada en General Pacheco, logró consolidar su posición especialmente durante el último trimestre del año.

El impulso final fue clave para ampliar la diferencia frente a competidores directos. Su oferta de versiones y su posicionamiento dentro del segmento mediano le permitieron cerrar el año con un desempeño destacado.

6. Volkswagen Amarok, estabilidad en un año de transición

Volkswagen Amarok 2023 nueva Mantuvo su lugar entre las más elegidas del país

La Volkswagen Amarok cerró 2025 con 23.612 unidades vendidas, manteniendo un nivel de ventas estable en un año marcado por un contexto de transición para el modelo.

Fabricada en General Pacheco, logró sostener su presencia dentro del segmento de pick-ups medianas. Su desempeño reflejó una demanda constante, aun frente a un escenario competitivo y con anuncios que anticipan cambios futuros.

7. Volkswagen Polo, crecimiento en la segunda mitad del año

Volkswagen Polo.jpg Uno de los autos particulares más vendidos de 2025.

El Volkswagen Polo alcanzó 21.324 unidades patentadas en 2025 y se ubicó entre los autos particulares más vendidos del mercado argentino. Su desempeño fue de menor a mayor a lo largo del año.

El crecimiento se explicó en gran parte por el aumento en la disponibilidad de unidades importadas desde Brasil durante la segunda mitad de 2025, lo que le permitió escalar posiciones en el ranking.

8. Toyota Corolla Cross, referencia entre los SUV

Toyota-Corolla-Cross-1536x864.jpg Tuvo un buen desempeño pese a dificultades en la producción regional.

El Toyota Corolla Cross cerró el año con 18.151 unidades vendidas y se consolidó como uno de los SUV más elegidos del mercado argentino durante 2025.

A pesar de dificultades en la producción regional, su fuerte desempeño en el primer semestre fue clave para sostener el volumen anual. El modelo importado mantuvo una posición destacada dentro de un segmento cada vez más competitivo.

9. Chevrolet Tracker, competitiva en el segmento SUV

Chevrolet Tracker Exterior 1 - 441829 Se mantuvo competitiva entre los utilitarios deportivos.

La Chevrolet Tracker, de fabricación nacional, alcanzó 17.647 patentamientos a lo largo de 2025 y se mantuvo competitiva dentro del segmento de los SUV.

La actualización de diseño y equipamiento contribuyó a sostener la demanda durante el año. De este modo, el modelo logró cerrar el ejercicio entre los utilitarios deportivos más vendidos del mercado local.

10. Volkswagen Taos cerró el ranking

Volkswagen Taos Cerró el año dentro del top 10 de los más vendidos en Argentina.

El Volkswagen Taos completó el ranking de los diez más vendidos con 16.523 unidades patentadas en 2025, en un año atravesado por el cambio en su origen de producción.

Pese a ese contexto, logró mantenerse entre los SUV más elegidos del mercado argentino. Su desempeño confirmó una buena aceptación por parte de los consumidores locales.