Comenzó el Rally de las Bodegas: autos clásicos recorren Mendoza entre viñedos y montaña

La provincia de Mendoza se convierte en escenario de uno de los encuentros más destacados del automovilismo histórico . Se trata de la 23ª edición del Rally de las Bodegas Copar Park Hyatt , la tradicional competencia que fusiona autos sport clásicos , cultura del vino y paisajes cordilleranos en una experiencia única.

El Club Mendoza Clásicos y Sport es el organizador del evento, que reúne a 80 tripulaciones provenientes de Mendoza, otras provincias argentinas y también del exterior , a bordo de automóviles sport fabricados entre 1910 y 1981 .

El Rally de las Bodegas (RDLB) forma parte del calendario nacional del Automóvil Club Argentino (ACA) y del calendario internacional de la Federación Internacional de Autos Antiguos (FIVA) . Además, integra el campeonato Triple Corona , junto con el Rally de la Montaña y las 1000 Millas Sport .

La esencia del Rally de las Bodegas radica en su vínculo con la identidad vitivinícola mendocina . En esta 23ª edición, las bodegas anfitrionas serán Budeguer, Chandon, Anaia, Pulenta Estate, Casa de Uco y Catena Zapata .

Cada una abrirá sus puertas para recibir a las tripulaciones en entornos donde convergen arquitectura, paisaje y tradición enológica, consolidando una experiencia que trasciende lo deportivo y se transforma en una verdadera celebración del vino.

El rally cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y del Ente Mendoza Turismo (Emetur), y forma parte del calendario vendimial 2026, uno de los momentos turísticos más relevantes para la provincia.

Una de las características que distingue al RDLB es su constante renovación del recorrido, con la incorporación de nuevas bodegas más allá de las seis anfitrionas que funcionan como puntos centrales del evento.

En esta edición, el itinerario también incluirá visitas a Terrazas de los Andes, Séptima, Quimera, Zolo, Alta Vista, Calyptra Vineyard & Winery y Trivento, ampliando el circuito por algunos de los paisajes más representativos del vino mendocino.

Tres días de competencia y precisión

La competencia se disputa bajo la modalidad de regularidad sport, una disciplina en la que la precisión y la estrategia resultan determinantes. Los participantes deben cumplir diferentes pruebas en tiempos preestablecidos, medidos hasta la centésima de segundo.

Como es habitual en este tipo de eventos, cada etapa se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad y organización, priorizando siempre la conducción responsable a lo largo de todo el recorrido.

Las visitas a bodegas forman parte del entorno cultural y paisajístico que distingue al rally, mientras que las instancias sociales y celebratorias se realizan una vez finalizada la actividad deportiva de cada jornada.

rally de las bodegas2 Las visitas a bodegas forman parte del entorno cultural y paisajístico que distingue al rally. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

El Park Hyatt Mendoza funciona como el epicentro del rally. Allí se realizan las acreditaciones, verificaciones técnicas y administrativas, además de la presentación oficial, la largada de las tres etapas y la ceremonia final de premiación y donde cientos de mendocinos se acercan a disfrutar de estas joyas sobre ruedas.

Las actividades comenzaron el jueves 12, con las verificaciones técnicas. Por la tarde, a las 16.30, se disputó el primer tramo de la competencia, con destino a Puesto del Indio, complejo ubicado en la Estancia San Isidro, a 1.700 metros sobre el nivel del mar y a pocos minutos de la ciudad.

Durante la jornada de este viernes 13 se disputa la segunda parte de la primera etapa. La actividad culminará en Bodega Anaia con el Concurso de Elegancia 2026, instancia en la que se distinguirá al mejor automóvil de la edición.

Cómo continúa el Rally de las Bodegas el fin de semana

El sábado 14 de marzo, tras la finalización del segundo tramo de competencia, se realizará la cena de cierre en el Park Hyatt Mendoza, a beneficio de la Fundación CONIN. Allí tendrá lugar la ceremonia de premiación y la consagración de los ganadores.

Con más de dos décadas de historia, el Rally de las Bodegas se consolida como una experiencia que combina deporte, turismo y cultura del vino, y reafirma a Mendoza como uno de los grandes escenarios del automovilismo histórico a nivel nacional e internacional.

Programa del viernes y sábado del Rally de las Bodegas

Viernes 13 de marzo

8 h – Largada Etapa 1B desde Park Hyatt Mendoza. Recorrido: El Challao – San Isidro – Dalvian

– 9 h – Bodega Budeguer. Cacheuta – Potrerillos

12 h – Almuerzo en Bodega Chandon. Perdriel

16 h – Bodega Anaia

18 h – Concurso de Elegancia RDLB 2026

rally de las bodegas3 El Rally de las Bodegas se consolida como una experiencia que combina deporte, turismo y cultura. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Sábado 14 de marzo