A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1 y dónde seguirlo en vivo

La Fórmula 1 vuelve a encender sus motores este fin de semana con el esperado Gran Premio de China , donde el argentino Franco Colapinto buscará consolidar su prometedor inicio de temporada. Tras su debut oficial como titular en Australia, el piloto pilarense afronta ahora el desafío del circuito de Shanghái en una jornada que promete emociones fuertes.

El joven corredor de Alpine F1 Team llega a esta segunda fecha del campeonato con el objetivo de escalar posiciones tras su decimocuarto puesto en Melbourne. En aquella ocasión, el mundo del automovilismo destacó su destreza para evitar incidentes en la largada y mantener un ritmo constante .

Ahora, la Máxima se traslada a un trazado técnico y exigente que pondrá a prueba la adaptación de la escudería a las nuevas configuraciones. Al ser un fin de semana con formato sprint, el tiempo de preparación en pista será significativamente menor para todos los protagonistas.

Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán trasnochar para seguir la actividad oficial que comenzará este viernes 13 de marzo. La primera práctica libre está programada para las 00:30, seguida por la clasificación sprint a las 4:30 de la madrugada.

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1.

El sábado 14 de marzo la acción continuará con la carrera sprint a las 00:00 y la clasificación principal a las 4:00. Finalmente, la gran carrera del domingo tendrá bandera de largada a las 4:00 de la mañana, siempre bajo el huso horario de nuestro país.

Flavio Briatore Flavio Briatore comanda al Alpine Team.

Dónde ver la Fórmula 1 en vivo y online

La transmisión para Argentina estará disponible a través de la señal de Fox Sports en sus versiones digital y HD para los principales cableoperadores. Además, quienes prefieran seguir la competencia de manera online podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.

El circuito de Shanghái, con sus 5.451 kilómetros de longitud, es conocido por su diseño inspirado en el símbolo chino "shang". Con 56 vueltas por delante, el Alpine F1 Team intentará exprimir al máximo su rendimiento para que Colapinto logre sus primeros puntos en el mundial.