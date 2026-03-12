Franco Colapinto anticipó un duro desafío en el GP de China y habló de los problemas en las largadas

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto anticipó que afrontará un fin de semana complicado en el Gran Premio de China , segunda fecha del campeonato de Fórmula 1 , y reconoció que el desafío será mayor porque no conoce el circuito de Shanghái .

“ Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío ”, expresó el piloto de Alpine al llegar al Circuito Internacional de Shanghái , donde este fin de semana se disputará la carrera.

automovilismo Lo aplaudieron de pie: Colapinto voló en Australia y marcó la mayor velocidad de la carrera

Colapinto se prepara para el GP de China: así es el circuito chino

En la primera carrera de la temporada, disputada en Australia , el argentino protagonizó una de las maniobras más comentadas al evitar un choque con Liam Lawson en la largada . El piloto neozelandés tuvo problemas al iniciar la carrera y su monoplaza quedó prácticamente detenido en medio de la pista.

Colapinto, que venía detrás a más de 200 km/h, logró esquivarlo con una rápida reacción que fue destacada por analistas y fanáticos. “ Cuando vi las cámaras a bordo después de la carrera, estuvo incluso más cerca de lo que pensaba ”, reconoció el argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2031934787628265815&partner=&hide_thread=false MEDIA DAY pic.twitter.com/zKbHFV1M9L — Alpine ARG (@AlpineArg_) March 12, 2026

Problemas en las largadas preocupan en la Fórmula 1

El piloto de Alpine también explicó que las largadas se están convirtiendo en uno de los grandes desafíos de la Fórmula 1, ya que varios equipos están teniendo inconvenientes técnicos.

“Todos los equipos tienen problemas. A veces hacés una gran largada y luego repetís el mismo procedimiento y tenés la peor salida de tu vida”, comentó.

Según explicó, muchas veces ni los propios pilotos pueden anticipar cuándo aparecerán esos fallos, lo que genera situaciones peligrosas en los primeros metros de carrera.

Una posible solución para evitar accidentes

Ante este problema, en el paddock de la Fórmula 1 surgió una propuesta para mejorar la seguridad en las largadas. Una de las ideas es implementar un “spotter”, una figura similar a la que existe en NASCAR, que pueda guiar a los pilotos desde fuera de la pista en momentos clave.

Colapinto consideró que la alternativa podría ser útil. “Quizá no sería una mala opción, al menos para las largadas”, señaló. De todos modos, el argentino confía en que los equipos mejorarán los sistemas de salida con el correr de las carreras.

Cronograma del Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0:30

Clasificación Sprint: 4:30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0:00

Clasificación principal: 4:00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4:00

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de China

¿Por qué Colapinto cree que el GP de China será difícil?

El piloto argentino explicó que no conoce el circuito de Shanghái, lo que hará que el desafío sea mayor en la segunda fecha de la Fórmula 1.

¿Qué problema preocupa actualmente en la Fórmula 1?

Varios equipos están teniendo inconsistencias en las largadas, lo que puede provocar situaciones peligrosas en el inicio de las carreras.

¿Qué pasó con Colapinto en el GP de Australia?

El argentino evitó un choque con Liam Lawson en la largada, en una maniobra que fue una de las más comentadas de la carrera.

¿Cuándo se corre el Gran Premio de China?

La carrera principal del GP de China de Fórmula 1 se disputará el domingo 15 de marzo a las 4:00 (hora de Argentina).