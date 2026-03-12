Franco Colapinto anticipó un duro desafío en el GP de China y habló de los problemas en las largadas

El piloto argentino Franco Colapinto anticipó que afrontará un fin de semana complicado en el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, y reconoció que el desafío será mayor porque no conoce el circuito de Shanghái.
El piloto argentino Franco Colapinto anticipó que afrontará un fin de semana complicado en el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, y reconoció que el desafío será mayor porque no conoce el circuito de Shanghái.
“Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío”, expresó el piloto de Alpine al llegar al Circuito Internacional de Shanghái, donde este fin de semana se disputará la carrera.
En la primera carrera de la temporada, disputada en Australia, el argentino protagonizó una de las maniobras más comentadas al evitar un choque con Liam Lawson en la largada. El piloto neozelandés tuvo problemas al iniciar la carrera y su monoplaza quedó prácticamente detenido en medio de la pista.
Colapinto, que venía detrás a más de 200 km/h, logró esquivarlo con una rápida reacción que fue destacada por analistas y fanáticos. “Cuando vi las cámaras a bordo después de la carrera, estuvo incluso más cerca de lo que pensaba”, reconoció el argentino.
El piloto de Alpine también explicó que las largadas se están convirtiendo en uno de los grandes desafíos de la Fórmula 1, ya que varios equipos están teniendo inconvenientes técnicos.
“Todos los equipos tienen problemas. A veces hacés una gran largada y luego repetís el mismo procedimiento y tenés la peor salida de tu vida”, comentó.
Según explicó, muchas veces ni los propios pilotos pueden anticipar cuándo aparecerán esos fallos, lo que genera situaciones peligrosas en los primeros metros de carrera.
Ante este problema, en el paddock de la Fórmula 1 surgió una propuesta para mejorar la seguridad en las largadas. Una de las ideas es implementar un “spotter”, una figura similar a la que existe en NASCAR, que pueda guiar a los pilotos desde fuera de la pista en momentos clave.
Colapinto consideró que la alternativa podría ser útil. “Quizá no sería una mala opción, al menos para las largadas”, señaló. De todos modos, el argentino confía en que los equipos mejorarán los sistemas de salida con el correr de las carreras.
Viernes 13 de marzo
Prácticas libres 1: 0:30
Clasificación Sprint: 4:30
Sábado 14 de marzo
Carrera Sprint: 0:00
Clasificación principal: 4:00
Domingo 15 de marzo
Carrera principal: 4:00
