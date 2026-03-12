12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Franco Colapinto anticipó un duro desafío en el GP de China y habló de los problemas en las largadas

El argentino Franco Colapinto reconoció que el Gran Premio de China de Fórmula 1 será un gran desafío. Repasá lo que dijo.

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de China, la segunda fecha de la temporada de Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto anticipó que afrontará un fin de semana complicado en el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, y reconoció que el desafío será mayor porque no conoce el circuito de Shanghái.

Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío”, expresó el piloto de Alpine al llegar al Circuito Internacional de Shanghái, donde este fin de semana se disputará la carrera.

Lee además
El argentino Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de China de Fórmula 1. video

Colapinto se prepara para el GP de China: así es el circuito chino
Franco Colapinto, piloto de Alpine, alcanzó la mayor velocidad del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.
automovilismo

Lo aplaudieron de pie: Colapinto voló en Australia y marcó la mayor velocidad de la carrera

Franco Colapinto recordó la maniobra que sorprendió en Australia

En la primera carrera de la temporada, disputada en Australia, el argentino protagonizó una de las maniobras más comentadas al evitar un choque con Liam Lawson en la largada. El piloto neozelandés tuvo problemas al iniciar la carrera y su monoplaza quedó prácticamente detenido en medio de la pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2031934787628265815&partner=&hide_thread=false

Problemas en las largadas preocupan en la Fórmula 1

El piloto de Alpine también explicó que las largadas se están convirtiendo en uno de los grandes desafíos de la Fórmula 1, ya que varios equipos están teniendo inconvenientes técnicos.

Todos los equipos tienen problemas. A veces hacés una gran largada y luego repetís el mismo procedimiento y tenés la peor salida de tu vida”, comentó.

Según explicó, muchas veces ni los propios pilotos pueden anticipar cuándo aparecerán esos fallos, lo que genera situaciones peligrosas en los primeros metros de carrera.

Una posible solución para evitar accidentes

Ante este problema, en el paddock de la Fórmula 1 surgió una propuesta para mejorar la seguridad en las largadas. Una de las ideas es implementar un “spotter”, una figura similar a la que existe en NASCAR, que pueda guiar a los pilotos desde fuera de la pista en momentos clave.

Colapinto consideró que la alternativa podría ser útil. “Quizá no sería una mala opción, al menos para las largadas”, señaló. De todos modos, el argentino confía en que los equipos mejorarán los sistemas de salida con el correr de las carreras.

Cronograma del Gran Premio de China

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0:30

Clasificación Sprint: 4:30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0:00

Clasificación principal: 4:00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4:00

Preguntas y respuestas clave sobre Colapinto en el GP de China

¿Por qué Colapinto cree que el GP de China será difícil?

El piloto argentino explicó que no conoce el circuito de Shanghái, lo que hará que el desafío sea mayor en la segunda fecha de la Fórmula 1.

¿Qué problema preocupa actualmente en la Fórmula 1?

Varios equipos están teniendo inconsistencias en las largadas, lo que puede provocar situaciones peligrosas en el inicio de las carreras.

¿Qué pasó con Colapinto en el GP de Australia?

El argentino evitó un choque con Liam Lawson en la largada, en una maniobra que fue una de las más comentadas de la carrera.

¿Cuándo se corre el Gran Premio de China?

La carrera principal del GP de China de Fórmula 1 se disputará el domingo 15 de marzo a las 4:00 (hora de Argentina).

Temas
Seguí leyendo

Colapinto acelera en China y acá te contamos todas las novedades

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción

Colapinto ya apunta al GP de China ¿Cuándo es la próxima fecha de la F1?

Colapinto sufrió una sanción, remontó y terminó 14° en Australia: mirá qu´é dijo

Franco Colapinto fue 14° en Melbourne tras una penalización en la largada

En qué posición largará Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia

Colapinto llega con confianza al inicio de la temporada de F1

LO QUE SE LEE AHORA
Nadie se quedó con el clásico: Boca y San Lorenzo igualaron 1 a 1

Nadie se quedó con el clásico: Boca y San Lorenzo igualaron 1 a 1

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia